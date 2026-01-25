롯데리아, 신제품 ‘통다리살 크리스피치킨버거’ 광고 영상 1,000만뷰 돌파

롯데GRS(대표이사 이원택)가 운영하는 버거 프랜차이즈 브랜드 롯데리아가 출시한 육즙 가득한 '통다리 크리스피치킨버거' 2종이 1월 6일 출시 이후 지난 20일까지 2주간 누적 판매량 100만개를 돌파하며 엄청난 인기를 증명했다.

이번 신제품은 통다리살을 활용해 입안 가득 촉촉한 육즙과 최상의 바삭감을 자랑하는 제품으로 1주일 간 50만개 판매를 기록했으며 목표 대비 210%의 판매량을 달성했다. 지난 해 출시한 인기 메뉴 모짜렐라 버거 및 오징어 크랩 얼라이브 버거보다도 빠른 속도로 50만개 판매를 돌파했으며 100만개 판매는 2주만에 달성했다.

지난 해 출시한 크랩 얼라이브 버거 2종에 대해 출시 후 14일간의 점포당 신제품 하루 판매 수량을 비교한 결과 140% 증가한 수치를 보이며 치킨버거에 대한 소비자의 높은 수요를 확인했다. '그릭랜치'와 '파이어핫' 2종은 각 53%와 47%의 구성비를 보여 고른 인기를 나타냈다.

이번 제품은 롯데리아와 서사가 깊은 크리에이터 침착맨과 함께해 특히 2030 세대의 호응을 견인했다. 롯데리아는 창의적인 메뉴 개발뿐만 아니라 마케팅 측면에서도 'TASTE THE FUN' 슬로건을 적용해 롯데리아에 대한 가감 없는 평가로 젊은 층의 공감을 이끈 침착맨을 모델로 기용함으로써 브랜드 메시지의 설득력을 높였다.

광고 캠페인은 티징 영상 공개 4일 만에 유튜브 조회수 260만뷰를 달성했다. 본편은 유튜브와 인스타그램 통합해 2주만에 1,000만뷰를 기록하며 높은 주목도를 이끌어냈다. 광고 시청자 중 81%는 1030세대로, 침착맨과 롯데리아의 진정성 있는 스토리를 살려 MZ세대의 공감을 샀다.

이에 CRM 연령대별 구매율 분석 결과 2030세대가 70% 비중을 차지해 젊은 소비층의 구매가 도드라지게 나타났다. 바삭한 크리스피 식감과 통다리 치킨의 풍부한 볼륨감을 선호하는 고객 니즈를 정확히 반영한 점과 진정성 있는 마케팅 활동이 결합된 점이 높은 판매량에 일조한 것으로 분석된다.

롯데GRS 관계자는 "통다리 크리스피치킨버거는 출시 직후부터 고객들의 뜨거운 반응을 얻으며 치킨버거 카테고리 내 판매를 견인 중이다"라며, "맛있는 즐거움을 중시하는 고객들의 선택을 받아 기대 이상의 성과를 내며 치킨버거 시장 내 존재감을 빠르게 확대하고 있다"고 전했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com

