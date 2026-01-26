대표적 명절 선물 '홍삼'…정관장, 2월 18일까지 폭넓은 라인업 '다보록' 프로모션 진행

설 명절을 앞두고 건강기능식품 선물세트에 대한 관심이 늘어나고 있다.
건강기능식품 중에서도 대표적인 명절 선물로 손 꼽히는 소재가 바로 '홍삼'이다. 홍삼은 식품의약품안전처로부터 면역력 증진, 혈행 개선, 피로 개선, 항산화, 기억력 개선, 갱년기 여성 건강, 혈당 조절 등 7대 기능성을 인정받은 원료로 알려져 있다. 올해에도 부모님은 물론 친구·지인까지 폭넓은 설선물 수요가 이어질 것으로 전망된다.
'감사편'은 홍삼 제품 위주로 구성된 세트 제품이다. 대표적 홍삼농축액 제품인 '홍삼정'을 비롯해 '에브리타임' 등을 중심으로 구성되어 있으며, 홍삼 본연의 맛을 선호하는 분들에게 선물하기 적합하다.
'진심편'은 홍삼과 한방 소재가 함유된 파우치 제품을 중심으로 구성된 세트 제품이다. 정관장 대표제품 중 하나인 '홍삼톤골드'를 포함, 선물을 받는 분의 취향이나 선호에 따라 다양하게 선택할 수 있도록 했다.
'여유편'은 '에브리타임'과 '홍삼진고' 등으로 구성된 '여유랑편'을 비롯해 '홍삼톤'과 '홍삼진고'로 구성된 '여유요편', 그리고 '홍삼톤골드'와 '천녹톤'을 담아낸 '여유만편' 등을 선보이며 품격을 더했다는 설명이다.
한편,정관장은 오는 2월 18일까지 '올 설에도 정관장으로 말해요' 프로모션을 진행한다. 할인 혜택은 물론 '정말 키링', '박보검 화보 엽서', 'VOGUE 화보집' 등 다양한 굿즈 이벤트도 함께 운영한다.
KGC인삼공사 관계자는 "다보록은 정관장의 다양한 제품을 한 번에 경험할 수 있도록 실속형부터 프리미엄까지 다양한 세트로 기획했다"며, "받는 분의 취향과 라이프스타일에 맞춰 선택할 수 있어 설 명절에 정성과 감사의 마음을 전하기 좋은 선물세트이다"고 밝혔다.
