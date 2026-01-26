대표적 명절 선물 '홍삼'…정관장, 2월 18일까지 폭넓은 라인업 '다보록' 프로모션 진행

기사입력 2026-01-26 15:45


설 명절을 앞두고 건강기능식품 선물세트에 대한 관심이 늘어나고 있다.

한국건강기능식품협회에 따르면 지난해 국내 건강기능식품 시장 규모는 5조9626억원으로, 코로나19 직전인 2019년(4조8936억원) 대비 22% 성장했다.

특히 건강기능식품 구입 경험자 가운데 10명 중 7명 이상(76%)이 선물용으로 구매한 경험이 있다고 응답했으며, 선물 대상은 부모님(67.1%)이 가장 많았고 친구·지인(34.6%), 형제·자매(30.2%)가 뒤를 이었다.

건강기능식품 중에서도 대표적인 명절 선물로 손 꼽히는 소재가 바로 '홍삼'이다. 홍삼은 식품의약품안전처로부터 면역력 증진, 혈행 개선, 피로 개선, 항산화, 기억력 개선, 갱년기 여성 건강, 혈당 조절 등 7대 기능성을 인정받은 원료로 알려져 있다. 올해에도 부모님은 물론 친구·지인까지 폭넓은 설선물 수요가 이어질 것으로 전망된다.


대표적 명절 선물 '홍삼'…정관장, 2월 18일까지 폭넓은 라인업 '다보…
　◇다보록 감사온편. 사진제공=정관장
인삼 재배지 선정 단계에서부터 토양관리·재배·최종 제품 출하까지 총 8년 동안 최대 430여가지 안전성 검사를 실시하는 정관장은 설 명절을 맞아 선물세트 '다보록(多寶錄)'을 선보였다. 실속형부터 프리미엄까지 폭넓은 라인업을 마련해 선택의 폭을 한층 넓혔다.

감사편, 진심편, 여유편등으로 구성된 '다보록'은 250여년 전 조선 왕실에서 진귀한 애장품과 책으로 다복(多福), 영화(榮華), 무강(無疆)을 염원하였던 책가도(冊架圖)를 모티브로 한 디자인으로 고급스러움을 더했다.

'감사편'은 홍삼 제품 위주로 구성된 세트 제품이다. 대표적 홍삼농축액 제품인 '홍삼정'을 비롯해 '에브리타임' 등을 중심으로 구성되어 있으며, 홍삼 본연의 맛을 선호하는 분들에게 선물하기 적합하다.

'진심편'은 홍삼과 한방 소재가 함유된 파우치 제품을 중심으로 구성된 세트 제품이다. 정관장 대표제품 중 하나인 '홍삼톤골드'를 포함, 선물을 받는 분의 취향이나 선호에 따라 다양하게 선택할 수 있도록 했다.


'여유편'은 '에브리타임'과 '홍삼진고' 등으로 구성된 '여유랑편'을 비롯해 '홍삼톤'과 '홍삼진고'로 구성된 '여유요편', 그리고 '홍삼톤골드'와 '천녹톤'을 담아낸 '여유만편' 등을 선보이며 품격을 더했다는 설명이다.

한편,정관장은 오는 2월 18일까지 '올 설에도 정관장으로 말해요' 프로모션을 진행한다. 할인 혜택은 물론 '정말 키링', '박보검 화보 엽서', 'VOGUE 화보집' 등 다양한 굿즈 이벤트도 함께 운영한다.

KGC인삼공사 관계자는 "다보록은 정관장의 다양한 제품을 한 번에 경험할 수 있도록 실속형부터 프리미엄까지 다양한 세트로 기획했다"며, "받는 분의 취향과 라이프스타일에 맞춰 선택할 수 있어 설 명절에 정성과 감사의 마음을 전하기 좋은 선물세트이다"고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

