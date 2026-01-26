DT네트웍스, 스타필드 시티 명지 부산 전시장서 BYD 럭셔리 플래그십 '양왕 U9' 전시

DT네트웍스가 스타필드 시티 명지 부산 전시장에 BYD프리미엄 모델 '양왕 U9' 전시를 진행 중이다. 사진제공=DT네트웍스
자동차 전문 플랫폼 기업 도이치오토모빌 그룹의 자회사 DT네트웍스(DT Networks, 대표이사 권혁민)가 BYD Auto 스타필드 시티 명지 부산 전시장에서 부산·경남권역 최초로 BYD 프리미엄 모델 '양왕(Yangwang) U9' 전시를 진행한다.
오는 26일부터 2월 8일까지 2주간 특별 전시되는 '양왕 U9'은 전 세계 전기차 판매 1위 브랜드 BYD의 첨단 기술력이 집약된 전기 슈퍼카로, 정지 상태에서 시속 100km까지 단 2.36초 만에 도달하는 압도적인 가속 성능을 자랑한다. 특히 지난해 30대 한정으로 출시된 '양왕 U9 Xtreme'은 최고 시속 496.22㎞를 기록하며, 전기차 성능의 한계를 한 단계 끌어올린 모델로 평가받고 있다.
DT네트웍스는 부산·경남권역 고객들이 BYD의 하이엔드 기술력과 경쟁력을 보다 가까이서 확인할 수 있도록 이번 특별 전시를 마련하였으며, 현장에서는 양왕 U9 차량 전시와 더불어 BYD ATTO 3, SEAL, SEALION 7 차량에 대한 상담/시승을 함께 제공할 예정이다.
이번 전시가 진행되는 BYD Auto 스타필드 시티 명지 부산 전시장은 부산·경남권역 유일의 시티몰 타입 전시장이다. 쇼핑·문화·생활 편의시설과 연계된 고객 동선을 통해 BYD 브랜드를 보다 자연스럽게 접할 수 있는 것이 특징이다. 다양한 지역 고객을 대상으로 브랜드 체험 기회를 확대하고 전시장을 중심으로 한 고객 접점 강화에 주력하고 있다.
DT네트웍스는 최다 딜러십과 도이치오토모빌 그룹의 다양한 브랜드 경험을 기반으로 국내 시장에서 BYD 최대 네트워크를 확보하고 이에 걸맞은 최대 세일즈 성과를 함께 달성했다. 또한 정기적인 BYD 전시장 시승 프로그램 등 이벤트를 운영하고, 쇼핑몰 및 아울렛 등과 연계한 팝업스토어 운영을 통해 BYD 브랜드 대중화에도 기여하고 있다. 그 일환으로 오는 2월 중 다양한 BYD 모델을 시승해볼 수 있는 스타필드 주중 시승 행사도 진행할 계획이다.
DT네트웍스 권혁민 대표이사는 "부산·경남권역 유일의 시티몰 타입 전시장인 스타필드 시티 명지는 고객이 쇼핑과 문화생활 속에서 자연스럽게 BYD를 접할 수 있는 상징적인 공간"이라며 "권역 최초 양왕 U9 전시 등과 같이 부산·경남권역 고객분들에게 지속적으로 전기차의 경험을 확장 제공하면서, 지역 기반 브랜드 접점을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.