"조식 먹고, 레고 득템' 레고랜드 호텔, '브릭 앤 펀 드림 패키지' 선보여

기사입력 2026-01-28 15:53


"조식 먹고, 레고 득템' 레고랜드 호텔, '브릭 앤 펀 드림 패키지' …

레고랜드 코리아 리조트(레고랜드 코리아)가 겨울방학 시즌을 맞아 '브릭 앤 펀 드림 패키지'를 운영 중이다.

28일 레고랜드 코리아에 따르면 브릭 앤 펀 드림 패키지는 3월 15일까지 선착순 한정 수량 판매되며 성인 2인, 소인 3인 최대 5인까지 함께할 수 있는 조식 뷔페와 레고 박스 증정 혜택으로 구성됐다. 패키지 이용객들은 체크인 시 선물 교환권을 받고 레고랜드 호텔 2층에 위치한 '리틀 빅샵'에서 '레고 밴', '제트기 대 자동차', '반려견 베이커리' 등 인기 레고 제품 3종 중 원하는 하나를 선택해 교환할 수 있다.

호텔 투숙객에게만 주어지는 특전도 변함없다. '레고 원데이 클래스'는 방학 기간 아이들의 창의력을 자극하는 의미 있는 경험을 제공한다. '크리에이티브 워크샵'과 '키즈 그라운드' 프로그램이 연령별 난이도에 맞게 무료로 운영되어 투숙 기간 내내 지루할 틈 없는 즐거움을 선사할 예정이다.

레고랜드 코리아 관계자는 "겨울 방학의 알찬 마무리와 힘찬 새 학기 출발을 응원하기 위해 이번 패키지를 준비했다"며 "레고 선물도 받고 가족들과 호텔에서 즐거운 휴식을 동시에 누릴 수 있는 패키지로 겨울을 마무리하는 아이들과 가족들에게 가장 기억에 남는 선물이 될 것"이라고 말했다.


