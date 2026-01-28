소노인터내셔널, 창립 47주년 '소노 브랜드데이' 프로모션 진행

소노인터내셔널이 창립 47주년을 맞아 '소노 브랜드데이' 패키지를 선보인다고 28일 밝혔다.
소노인터내셔널에 따르면 소노 브랜드데이 패키지는 정상가 대비 최대 43% 할인된 가격으로 객실 1박, 조식 뷔페 이용권(2인) 기본 구성과 함께 특별 혜택 등으로 구성됐다. 특별 혜택으로는 미취학 아동 대상 조식 뷔페 무료 이용권(1인)과 지점별로 이용 가능한 워터파크 또는 사우나 50% 할인권(4인)이 제공되며, 공식 홈페이지를 통해 예약하는 고객을 대상으로는 주중(월~목) 입실 시 15시 레이트 체크아웃 혜택이 제공된다. 판매 기간은 2월 9일까지이며, 투숙 기간은 4월 30일까지다. 전국 20개의 소노호텔앤리조트에서 이용이 가능하다.
소노인터내셔널은 소노 브랜드데이 패키지를 구매한 고객 중 추첨을 통해 티웨이항공 캐나다 밴쿠버 왕복 항공권을 경품으로 제공하고, 2월 1일까지 공식 홈페이지를 통해 패키지 예약 시 즉시 사용 가능한 3만원 할인 쿠폰을 매일 선착순 100명에게 지급한다.
항공권, 기프티콘 등 다양한 경품을 제공하는 퀴즈 이벤트도 진행한다. 2월 9일까지 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지 속 퀴즈의 정답을 맞힌 고객을 대상으로 추첨을 통해 독일 프랑크푸르트 2인 왕복 항공권, 일본 사가 2인 왕복 항공권, 치킨·케이크 기프티콘 등 경품을 증정한다. 이벤트의 경품 당첨자에게는 2월 28일 이내에 개별 안내 문자가 발송될 예정이다.
소노인터내셔널은 국내 20개 호텔·리조트에 약 1만 2,000개의 객실을 운영 중이며 미국, 하와이, 프랑스, 태국 등 해외 진출도 본격화하는 등 글로벌 하스피탈리티 기업으로 도약 중이다.
소노인터내셔널 관계자는 "지난 47년간 소노와 함께해주신 고객분들께 감사의 마음을 전하고자 이번 브랜드데이 프로모션을 기획하게 됐다"며 "고객 만족을 최우선 가치로 삼고, 고객의 행복한 여정을 위한 최상의 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.