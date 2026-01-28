롯데관광개발, MSC 크루즈와 국내 첫 전세선 크루즈 계약

축구장 3개에 달하는 길이의 17만 톤급 아시아 최대 규모 크루즈가 한국에서 출항한다. 롯데관광개발이 최근 세계적인 크루즈 선사 'MSC 크루즈'와 3년간의 전략적 파트너십을 구축, MSC 크루즈의 첫 한국 시장 공식 진출을 위한 전세선 크루즈 계약식을 진행했다.
28일 롯데관광개발에 따르면 지난 27일 진행된 계약식에는 올리비에로 모렐리(Oliviero Morelli) MSC 크루즈 아시아 사장과 백현 롯데관광개발 대표이사 사장이 참석했다. 백현 롯데관광개발 대표이사 사장은 "이번 전세 계약은 15년 간 이어온 롯데관광개발의 전세선 운영 노하우와 글로벌 선사로부터의 신뢰가 집약된 결과"라며 "MSC 크루즈와의 전략적 파트너십을 통해 한국 크루즈 시장의 수준을 한 단계 끌어올리고, 고객들에게 세계 최고 수준의 크루즈 경험을 제공하며 미래 크루즈 산업의 방향성을 제시해 갈 것"이라고 말했다.
◇MSC 벨라시마호
롯데관광개발의 크루즈 전세 계약의 핵심은 2027년 6월 인천항에서 첫 출항하는 'MSC 벨리시마'다. 아시아 최대 규모의 초대형 크루즈선인 'MSC 벨리시마'는 17만 1598 톤으로 축구장 3개 길이(약 315.83m)와 아파트 20층 높이(약 65m)에 달한다. 승객 정원 5600여 명, 승무원 약 1500명을 수용할 수 있다. 크루즈는 규모에 따라 15만 톤이 넘어가면 '초대형'으로 분류된다. 기존 롯데관광개발이 전세선 크루즈로 운항해온 '코스타 세레나호'는 11만 4천톤의 '대형' 선박으로, 'MSC 벨리시마'는 '코스타 세레나호'보다 약 5만 톤 이상 크며, 수용인원도 2000명 가까이 늘었다.
세계 최장급 LED 스카이돔 산책로를 비롯해 미쉐린 셰프 콘셉트의 다이닝과 브로드웨이급 공연 시설, 첨단 스마트 선박 시스템을 갖췄다. 2024년과 2025년에는 2년 연속 아시아 최고 크루즈 선박으로 선정되며 선박의 완성도와 서비스 경쟁력을 공식 인정받았다.
롯데관광개발은 2027년 6월, 아시아 최대 크루즈선인 'MSC 벨리시마(MSC Bellissima)'를 타고 떠나는 6박 7일의 전세선 크루즈 상품을 선보일 예정이다. 해당 상품은 6월 14일 인천항에서 출발해 대만 기륭과 일본 사세보를 기항한 뒤 인천으로 돌아오는 일정이다.
롯데관광개발은 고객들이 'MSC 벨리시마'의 감성을 충분히 느낄 수 있도록 다양한 선내 공연과 행사, 미식 프로그램 등을 준비할 예정이다. 단순한 이동 수단을 넘어 '선내 체류 자체가 목적이 되는 크루즈 여행'의 가치를 고객들에게 전달한다는 방침이다.
MSC의 프리미엄 서비스인 'MSC 요트클럽'도 선보인다. 'MSC 요트클럽'은 크루즈 업계에서 '선박 안의 선박'으로 불리는 럭셔리 서비스로, 요트클럽을 선택한 고객은 전용 스위트 객실은 물론 전용 레스토랑과 라운지, 프라이빗 수영장 등을 이용할 수 있다. 24시간 버틀러 서비스와 우선 승·하선, 전용 컨시어지 서비스도 제공된다.
롯데관광개발과 MSC 크루즈는 2027년 전세선 1척 운항 계약을 시작으로, 2028년에는 2척, 2029년에는 최대 3척까지 단계적으로 선박 투입을 확대하며 MSC 크루즈의 프리미엄 서비스 크루즈를 한국 시장에 안정적으로 공급해나가기로 합의했다.
롯데관광개발은 2010년부터 전세선 크루즈 사업을 시작하며 국내 크루즈 시장을 선도하고 있다는 평가를 받고 있다. 아웃바운드 전세 크루즈뿐 아니라 프린세스 크루즈, 코스타 크루즈, 로얄캐리비안 크루즈, MSC 크루즈, NCL 크루즈, 바이킹 크루즈 등 글로벌 선사의 한국 기항 인바운드 여행도 책임지고 있다. 올해는 연간 약 5만 명 유치를 목표로 사업을 확대 중이다.