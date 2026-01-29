대한골다공증학회 신임 회장에 김유미 교수…"인공지능 접목 적극 고려"

[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭관동대학교 국제성모병원(의료원장 겸 병원장 고동현 신부)은 내분비대사내과 김유미 교수가 대한골다공증학회 제13대 회장으로 선임됐다고 밝혔다. 임기는 2027년 12월까지로 2년이다.

김유미 교수는 연세대학교 의과대학을 졸업하고 동대학에서 석·박사 학위를 취득했다. 현재 국제성모병원 내분비당뇨센터장을 맡고 있으며, 대한내분비학회, 대한당뇨병학회, 대한비만학회 등에서 활동 중이다.

김유미 교수는 "골다공증과 근감소증은 고령인구의 삶의 질을 결정짓고 생명을 위협할 수 있으며, 특히 골절은 삶의 질 악화와 사회 및 경제적 부담으로 직결되는 중요한 보건 문제"라며 "앞으로 대한골다공증학회는 근거 중심의 연구 활성화, 진료 지침의 지속적인 개정, 여러 임상 분야와 다학제적 협력 강화 등을 추진하겠다"고 말했다.

이어 "국제 학술 교류 확대를 통해 골다공증 분야의 학문적 발전에 힘쓰고, 골다공증 영역에서 인공지능 기술 접목 등을 적극 검토할 것"이라고 덧붙였다.

한편, 대한골다공증학회는 지난 1998년 대한골다공증연구회로 창립돼 골다공증 및 골격계질환 분야에서 활발한 연구 활동으로 국내 의학 발전에 기여하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




김유미 교수

