현대면세점, 2월 22일까지 면세 쇼핑 혜택 강화 '현데이' 프로모션 진행

현대면세점이 설 명절 연휴(2월 15~18일)와 중국 춘절(2월 15~23일)을 포함해 2월 황금 연휴 맞이 해외 여행을 떠나는 내·외국인 고객을 위해 다음달 22일까지 면세 쇼핑 혜택을 강화한 '현데이' 프로모션을 진행한다.
이번 프로모션은 점별 할인 행사와 경품 행사, 신규 가입 혜택 등 온·오프라인 채널별로 다양한 혜택을 제공하는 것이 특징이다.
우선, 현대면세점 무역센터점에서는 럭셔리 브랜드를 최대 80% 할인 판매한다. 내국인 고객에게는 현금처럼 사용할 수 있는 허니(H.oney) 포인트를 구매 금액대별로 적립해주고, 제휴 카드사 사용 고객에게는 선불카드 페이백을 더해 최대 200만원의 혜택을 제공한다.
인천공항점은 선글라스·신발·주얼리 상품 등을 최대 50% 할인 판매한다. 또한, 럭셔리 패션 브랜드 '페라가모'와 '산드로' 선글라스 구매 시 '필라' 선글라스 1개를 무료로 증정한다.
경품 추첨 행사도 마련했다. 현대면세점 전 점에서 1달러 이상 구매 고객을 대상으로 '제주항공 추첨 이벤트'를 진행해 당첨 고객 1명에게 제주항공 국제 왕복 항공권 1매를 증정한다. 경품 행사에는 현대면세점 홈페이지와 앱을 통해 응모 가능하다.
온라인몰에서 진행하는 행사도 눈길을 끈다. 행사기간 매일 낮 12시와 오후 7시 현데이 이벤트 페이지에 접속하는 선착순 50명에게 온라인몰에서 10만원 이상 구매 시 현금처럼 사용할 수 있는 허니 포인트 5만원을 제공한다. 이외에도 4개 이상의 브랜드별 인기상품을 1주일 간격으로 최초 판매가 대비 최대 50% 할인 판매하는 '릴레이 세일' 프로모션도 진행한다.
또한, 행사 기간 현대면세점 멤버십에 신규 가입한 고객에게는 허니 포인트 1만 5,000원을 적립해 준다.
현대면세점 관계자는 "설 명절 기간을 포함해 해외 여행을 준비하는 고객들이 풍성한 혜택을 받을 수 있도록 대대적인 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 여행객들이 체감할 수 있는 풍성한 혜택의 쇼핑 이벤트를 지속 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com