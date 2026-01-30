타다, 설 연휴 맞이 '공항 이동 지원 쿠폰' 제공… "편한 이동 누리세요"
|사진제공=타다
모빌리티 플랫폼 '타다(TADA)' 운영사 브이씨엔씨(대표 강희수)가 2026년 설 연휴를 맞아 공항 이동 지원 쿠폰을 제공한다고 30일 밝혔다.
이번 프로모션은 설 연휴 기간 인천공항을 오가는 승객을 대상으로 진행된다. 타다 앱에서 인천공항을 출도착지로 설정한 뒤 차량을 예약하면, 결제 금액의 10%(최대 1만원)를 할인받을 수 있으며, 해당 쿠폰은 내달 22일까지 사용 가능하다. 쿠폰은 타다 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드를 등록해 사용할 수 있다.
타다는 최근 설 연휴를 앞두고 공항버스 만석, 주차장 만차 등으로 공항 이동에 대한 불편이 커지고 있는 점을 고려해 이번 쿠폰을 마련했다. 대중교통 혼잡이나 주차 부담 없이 공항까지 이동할 수 있도록 연휴 기간 이동 비용 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다.
이와 함께 타다는 인천공항 도착 고객을 대상으로 추가 혜택도 제공한다. 타다를 이용해 인천공항으로 이동한 경험이 처음인 이용자에 한해, 도착 후 5000원 크레딧을 지급한다. 해당 크레딧은 타다 앱에서 현금처럼 사용할 수 있다.
타다 관계자는 "설 연휴를 앞두고 공항 이동 수요가 집중되는 만큼, 이동 과정에서의 불편을 조금이나마 덜어드리고자 이번 프로모션을 준비했다"며 "카시트 장착으로 아이를 키우는 승객을 포함하여 짐이 많은 여행객들도 보다 편안하게 공항을 오갈 수 있기를 바란다"고 말했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
