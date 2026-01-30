타다, 설 연휴 맞이 '공항 이동 지원 쿠폰' 제공… "편한 이동 누리세요"

기사입력 2026-01-30 13:26


타다, 설 연휴 맞이 '공항 이동 지원 쿠폰' 제공… "편한 이동 누리세…
사진제공=타다

모빌리티 플랫폼 '타다(TADA)' 운영사 브이씨엔씨(대표 강희수)가 2026년 설 연휴를 맞아 공항 이동 지원 쿠폰을 제공한다고 30일 밝혔다.

이번 프로모션은 설 연휴 기간 인천공항을 오가는 승객을 대상으로 진행된다. 타다 앱에서 인천공항을 출도착지로 설정한 뒤 차량을 예약하면, 결제 금액의 10%(최대 1만원)를 할인받을 수 있으며, 해당 쿠폰은 내달 22일까지 사용 가능하다. 쿠폰은 타다 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드를 등록해 사용할 수 있다.

타다는 최근 설 연휴를 앞두고 공항버스 만석, 주차장 만차 등으로 공항 이동에 대한 불편이 커지고 있는 점을 고려해 이번 쿠폰을 마련했다. 대중교통 혼잡이나 주차 부담 없이 공항까지 이동할 수 있도록 연휴 기간 이동 비용 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다.

이와 함께 타다는 인천공항 도착 고객을 대상으로 추가 혜택도 제공한다. 타다를 이용해 인천공항으로 이동한 경험이 처음인 이용자에 한해, 도착 후 5000원 크레딧을 지급한다. 해당 크레딧은 타다 앱에서 현금처럼 사용할 수 있다.

타다 관계자는 "설 연휴를 앞두고 공항 이동 수요가 집중되는 만큼, 이동 과정에서의 불편을 조금이나마 덜어드리고자 이번 프로모션을 준비했다"며 "카시트 장착으로 아이를 키우는 승객을 포함하여 짐이 많은 여행객들도 보다 편안하게 공항을 오갈 수 있기를 바란다"고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서정희, '재혼' 딸 서동주 신혼여행 따라갔다 "결국 사람들에게 욕먹어"

2.

사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

3.

함소원 "♥진화와 재결합 위해 노력 중, 쌓였던 앙금 풀려"(동치미)

4.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

5.

신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격

연예 많이본뉴스
1.

서정희, '재혼' 딸 서동주 신혼여행 따라갔다 "결국 사람들에게 욕먹어"

2.

사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

3.

함소원 "♥진화와 재결합 위해 노력 중, 쌓였던 앙금 풀려"(동치미)

4.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

5.

신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격

스포츠 많이본뉴스
1.

인간승리 작은거인 무너뜨린 '좀비 담배', 대체 뭐길래…日 "신인 선수도 조사해달라"

2.

[오피셜]"아, 1mm 차이" 조규성, '첨단' 골라인 기술이 뺏어간(?) 시즌 5호골…미트윌란 '16강 직행'-오현규·양현준·설영우 'PO행'[UEL]

3.

13승 우승 외국의 돌아올 결심. "팀 분위기가 워낙 좋아서... 명동이 기억에 남는다"

4.

"이래서 스페셜원!" 무리뉴 감독이 벤피카의 4-2 기적승 후 레알 절친DF에게 던진 'F******' 한마디

5.

"예전엔 호랑이였는데…" "내가 업어키웠지" 11년만에 다시 뭉쳤다! 김현수X허경민, '톰과 제리' 다정 케미의 부활 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.