삼성전자, 밀라노서 '올림픽 캠페인' 옥외광고 진행

기사입력 2026-02-02 09:28


◇두오모.

삼성전자가 이탈리아 밀라노에서 동계올림픽 캠페인 옥외광고를 진행하고 있다고 2일 밝혔다. 삼성전자는 국제올림픽위원회(IOC) 공식 파트너사다.

삼성전자에 따르면 2026 밀라노 코르티나 올림픽·패럴림픽 옥외광고는 밀라노 두오모, 산 바빌라, 카르도나, 포르타 베네치아 등 밀라노 전역 랜드마크를 포함해 총 10곳에서 2월 28일까지 운영된다. 일부 옥외광고는 패럴림픽이 종료되는 3월 말까지 진행된다.


삼성전자, 밀라노서 '올림픽 캠페인' 옥외광고 진행
◇포르타 베네치아
옥외광고는 '팀 삼성 갤럭시(Team Samsung Galaxy)' 선수들이 참여해 삼성전자의 올림픽 메시지인 'Open always wins(열린 마음은 언제나 승리한다)' 를 전한다.

삼성전자의 올림픽 캠페인 옥외광고에는 이탈리아 프리스타일 스키 대표이자 남매인 플로라 타바넬리(Flora Tabanelli)와 미로 타바넬리(Miro Tabanelli) 선수, 스노보드 선수 이안 마테올리(Ian Mateoli), 파라 스노보드 선수 자코포 루치니(Jacopo Luchini)가 참여했다.


삼성전자, 밀라노서 '올림픽 캠페인' 옥외광고 진행
◇산 바빌라
광고에 참여한 선수들은 올림픽 여정을 함께하는 가족이나 친구, 코치 등 소중한 이들과의 함께한 순간을 갤럭시 Z 플립7으로 촬영해 '빅토리 셀피'로 담아냈다.

삼성전자는 30년 가까이 올림픽 공식 파트너로서 모바일 기술을 통해 전 세계 팬들이 올림픽을 보다 가깝게 즐기고 소통할 수 있도록 기여하고 있다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

