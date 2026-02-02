BYD코리아, SEAL 후륜구동 트림 2종 출시… 보조금 적용 시 실구매가 3000만원대 진입

|
BYD코리아가 2026년 라인업 확장의 첫 번째 모델로 다이내믹 중형 전기 세단 BYD SEAL의 후륜구동(RWD) 트림을 선보이며 소비자 접근성 확대에 나선다.
운전자 보조 시스템도 전면 기본 적용된다. 전방 충돌 경고 및 긴급 제동 시스템, 차선 이탈 경고, 사각지대 감지, 차로 중앙 유지와 차간 거리 조절을 동시에 지원하는 인텔리전트 크루즈 컨트롤(ICC) 등 주요 주행 보조 시스템을 폭넓게 제공한다.
BYD 씰 플러스의 경우, 모터와 서스펜션, 전자식 차일드락 차이 등 일부 사양을 제외하고 최상급 트림인 BYD 씰 다이나믹 사륜구동(BYD SEAL Dynamic AWD)과 동등한 수준의 편의장비를 통해 BYD 씰 다이나믹 사륜구동과 같은 수준의 운전 경험을 느낄 수 있다.
가격은 BYD 씰 3990만원 BYD 씰 플러스 4190만원(환경친화적자동차 세제혜택 적용 후, 보조금 적용 전 기준)으로 국고 보조금과 지방 보조금 혜택까지 적용할 시 2개 트림 모두 실구매가 기준 3000만 원대 구입이 가능하다.
이번 두 가지 BYD SEAL 후륜구동 트림의 출시는 한국 소비자들이 다양한 주행 환경에서 요구하는 주행거리와 성능에 대한 니즈를 충족함과 동시에, SEAL 라인업의 시장 점유율을 한층 확대하기 위한 것이다. 두 트림은 성능과 실용성 간의 균형을 강화한 구성으로, 소비자에게 보다 매력적인 선택지를 제공한다. BYD코리아는 앞으로도 제품과 서비스 경험을 꾸준히 고도화해 나갈 계획이다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com