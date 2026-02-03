30대 유방암 환자 증가세…검진 언제부터 어떻게?

기사입력 2026-02-03 09:35


30대 유방암 환자 증가세…검진 언제부터 어떻게?
자료제공=에이치플러스 양지병원

[스포츠조선 장종호 기자] 최근 통계에 따르면 국내 여성암 발생 1위는 유방암으로, 전체 여성암의 약 20%를 차지할 만큼 국내 여성에게 가장 흔하게 발생하는 암으로 여성 건강을 위협하는 주요 질병으로 자리 잡고 있다. 특히 최근에는 40~50대뿐 아니라 30대 젊은 여성층에서도 유방암 발생이 증가하는 추세로, 정기적인 유방암 건강검진 중요성이 더욱 강조되고 있다.

에이치플러스 양지병원 유방갑상선외과 남유희 전문의는 "유방암은 비교적 조기에 발견하면 완치율이 매우 높은 암"이라며 "증상이 없더라도 정기적인 검진으로 조기에 발견하고 적절한 치료를 받는다면 극복이 충분히 가능한 질병"이라고 강조했다.

◇유방암의 주요 원인은?

유방암의 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았지만, 유전적 요인, 호르몬 불균형, 비만, 늦은 임신 또는 수유 경험 부족, 음주, 방사선 노출 등이 위험 요인으로 알려져 있다. 이러한 위험 요인을 줄이기 위해 건강한 식습관 유지, 규칙적인 운동, 금연, 절주 등 생활 습관 개선이 중요하다.

특히, 매월 생리 시작일로부터 7~10일 지난 시점에 자가 검진을 통해 유방에 멍울이나 통증, 분비물 등의 변화를 스스로 확인하는 것이 초기 증상 발견에 큰 도움이 된다.

◇유방암 건강검진, 언제부터 어떻게?

유방암은 조기에 발견할수록 치료 성공률이 높고 예후가 좋다. 따라서 연령과 유방 상태 등 위험 요인에 따라 정기적인 맞춤형 유방암 검진을 꼭 받아야 한다. 유방암은 초기에는 통증과 뚜렷한 증상이 없는 경우가 많아 정기 검진은 필수적이다. 유방암 주요 건강검진 항목은 유방촬영술(맘모그래피), 유방초음파 검사와 필요 시 조직검사 및 MRI 검사가 있다.

일반적으로 만 40세 이상 여성은 1~2년에 한 번 유방촬영술(맘모그래피)을 권장하며, 가족력이나 다른 위험 요인이 있다면 전문의와 상담해 검진 시기와 방법을 결정해야 한다.


남유희 전문의는 "유방촬영술은 미세 석회화나 종괴를 발견하는 데 유용하나, 치밀 유방은 유방초음파 검사를 병행하면 진단 정확도를 높일 수 있고 특히 젊은 여성과 유방이 작고 단단한 경우, 대부분 치밀 유방이므로, 유방촬영술만으로는 병변 발견이 어려울 수 있어 이럴 때는 초음파 검사가 도움이 된다"고 설명했다.

◇유방암 치료, 단계별 맞춤 치료가 핵심

유방암 치료는 암의 병기, 종류와 진행 단계, 환자의 건강 상태에 따라 종합적으로 고려하여 결정한다. 수술, 항암치료, 방사선치료, 호르몬치료, 표적치료 등을 병행한다. 수술적 치료가 가장 일반적이며, 암의 크기와 전이 여부에 따라 유방 전절제술 또는 부분 절제술이 시행된다. 수술 후에는 항암 화학 요법, 방사선 치료, 호르몬 요법, 표적 치료 등 다양한 보조 요법으로 재발을 방지하고 치료 효과를 높인다.

남유희 전문의는 "최근에는 유방 보존 수술과 정밀 치료 기술의 발전으로 치료 후 삶의 질을 고려한 치료가 가능해져 유방암 치료는 단순히 암을 제거하는 것을 넘어, 환자의 삶의 질과 심리적 회복까지 고려한 다학제적 접근이 중요하다"고 강조했다.

◇유방암 예방, 생활습관 관리부터

유방암을 100% 예방할 수는 없지만, 건강한 생활습관을 통해 위험을 낮출 수 있다. 규칙적인 운동과 체중 관리, 금주 및 균형 잡힌 식습관, 자가 유방검진 생활화, 정기적인 유방암 건강검진을 받아야 한다.

남유희 전문의는 "유방암 예방의 출발점은 자신의 몸에 대한 관심"이라며 "작은 변화라도 평소와 다르다면 반드시 전문의를 찾아 정확한 검사를 받아야 한다"고 당부했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


30대 유방암 환자 증가세…검진 언제부터 어떻게?
남유희 전문의

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, '초기 간암' 알고도 치료 거부 "그냥 사라지고 싶어" 오열

2.

'지연과 이혼' 황재균, 전 여친들 폭로에 재혼 포기 "2세 원하는데 끝난 듯"

3.

이상윤, 집 최초 공개...서울대 물리학과 출신다운 '엄친아 하우스'

4.

'63kg까지 빠졌던' 고지용, 볼 패일 정도로 야윈 얼굴..또 불거진 건강이상설

5.

수척해진 구준엽..故서희원 1주기 눈물바다 "약한 모습 미안해"

연예 많이본뉴스
1.

심권호, '초기 간암' 알고도 치료 거부 "그냥 사라지고 싶어" 오열

2.

'지연과 이혼' 황재균, 전 여친들 폭로에 재혼 포기 "2세 원하는데 끝난 듯"

3.

이상윤, 집 최초 공개...서울대 물리학과 출신다운 '엄친아 하우스'

4.

'63kg까지 빠졌던' 고지용, 볼 패일 정도로 야윈 얼굴..또 불거진 건강이상설

5.

수척해진 구준엽..故서희원 1주기 눈물바다 "약한 모습 미안해"

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴거면 '음주운전→헝가리 귀화' 왜 했나, 현지서도 "김민석 올림픽 메달 가능성 희박" 냉평

2.

"충격 행보!" 韓 쇼트트랙 영웅→태극마크 대신 中 귀화 선택, 린샤오쥔 인기 폭발…'팬 열광에 파묻혔다'

3.

"지찬아, 나 정신차렸다" 점퍼단추 풀어 보여준 '36번', '다시, 오재일' 삼성 방출 아픔 미완의 거포가 꾸는 꿈

4.

'이럴 수가' 미국 뒤통수 때리고 '중국 귀화'→단숨에 1200억 '연봉 퀸'...中 동계 최고 스타, 은퇴 위기까지 극복 "5분 동안 쇼크 상태"

5.

'손흥민한테 팬 매너 좀 배워' 대충격! 'SON 동기' 뉴캐슬DF의 마스코트 방치 사건→팬 비난 폭주

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.