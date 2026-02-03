30대 유방암 환자 증가세…검진 언제부터 어떻게?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 최근 통계에 따르면 국내 여성암 발생 1위는 유방암으로, 전체 여성암의 약 20%를 차지할 만큼 국내 여성에게 가장 흔하게 발생하는 암으로 여성 건강을 위협하는 주요 질병으로 자리 잡고 있다. 특히 최근에는 40~50대뿐 아니라 30대 젊은 여성층에서도 유방암 발생이 증가하는 추세로, 정기적인 유방암 건강검진 중요성이 더욱 강조되고 있다.
유방암의 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았지만, 유전적 요인, 호르몬 불균형, 비만, 늦은 임신 또는 수유 경험 부족, 음주, 방사선 노출 등이 위험 요인으로 알려져 있다. 이러한 위험 요인을 줄이기 위해 건강한 식습관 유지, 규칙적인 운동, 금연, 절주 등 생활 습관 개선이 중요하다.
유방암은 조기에 발견할수록 치료 성공률이 높고 예후가 좋다. 따라서 연령과 유방 상태 등 위험 요인에 따라 정기적인 맞춤형 유방암 검진을 꼭 받아야 한다. 유방암은 초기에는 통증과 뚜렷한 증상이 없는 경우가 많아 정기 검진은 필수적이다. 유방암 주요 건강검진 항목은 유방촬영술(맘모그래피), 유방초음파 검사와 필요 시 조직검사 및 MRI 검사가 있다.
일반적으로 만 40세 이상 여성은 1~2년에 한 번 유방촬영술(맘모그래피)을 권장하며, 가족력이나 다른 위험 요인이 있다면 전문의와 상담해 검진 시기와 방법을 결정해야 한다.
남유희 전문의는 "유방촬영술은 미세 석회화나 종괴를 발견하는 데 유용하나, 치밀 유방은 유방초음파 검사를 병행하면 진단 정확도를 높일 수 있고 특히 젊은 여성과 유방이 작고 단단한 경우, 대부분 치밀 유방이므로, 유방촬영술만으로는 병변 발견이 어려울 수 있어 이럴 때는 초음파 검사가 도움이 된다"고 설명했다.
◇유방암 치료, 단계별 맞춤 치료가 핵심
유방암 치료는 암의 병기, 종류와 진행 단계, 환자의 건강 상태에 따라 종합적으로 고려하여 결정한다. 수술, 항암치료, 방사선치료, 호르몬치료, 표적치료 등을 병행한다. 수술적 치료가 가장 일반적이며, 암의 크기와 전이 여부에 따라 유방 전절제술 또는 부분 절제술이 시행된다. 수술 후에는 항암 화학 요법, 방사선 치료, 호르몬 요법, 표적 치료 등 다양한 보조 요법으로 재발을 방지하고 치료 효과를 높인다.
남유희 전문의는 "최근에는 유방 보존 수술과 정밀 치료 기술의 발전으로 치료 후 삶의 질을 고려한 치료가 가능해져 유방암 치료는 단순히 암을 제거하는 것을 넘어, 환자의 삶의 질과 심리적 회복까지 고려한 다학제적 접근이 중요하다"고 강조했다.
◇유방암 예방, 생활습관 관리부터
유방암을 100% 예방할 수는 없지만, 건강한 생활습관을 통해 위험을 낮출 수 있다. 규칙적인 운동과 체중 관리, 금주 및 균형 잡힌 식습관, 자가 유방검진 생활화, 정기적인 유방암 건강검진을 받아야 한다.
남유희 전문의는 "유방암 예방의 출발점은 자신의 몸에 대한 관심"이라며 "작은 변화라도 평소와 다르다면 반드시 전문의를 찾아 정확한 검사를 받아야 한다"고 당부했다.
