BNK부산은행, 오프라인 오픈뱅킹 황금빛 행복드림 이벤트 실시

기사입력 2026-02-03 11:45


사진제공=BNK부산은행

BNK부산은행(은행장 김성주)은 3일 오프라인 오픈뱅킹 서비스 이용 고객의 금융거래 편의성 확대를 위해 오는 4월 30일까지 '오프라인 오픈뱅킹 황금빛 행복드림 이벤트'를 실시한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 오프라인 오픈뱅킹을 통해 10만 원 이상 이체 이력이 있는 고객을 대상으로 진행된다. 이벤트 대상 고객 전원을 대상으로 추첨을 통해 골드바 1돈(1명) 캐시백 30만 원(2명) 캐시백 5만 원(10명)을 제공하며, 참여 고객 가운데 선착순 2026명에게는 캐시백 1000원을 지급한다.

아울러 이벤트 기간 중 오픈뱅킹 연동 자금으로 BNK오픈뱅킹 정기예금에 300만 원 이상 가입한 고객을 대상으로 추첨해 '신세계(이마트) 모바일 상품권 1만 원(50명)도 추가로 제공한다.

이벤트는 조건 충족 시 자동으로 응모되며, 경품 지급을 위해 추첨일 기준 마케팅 수신(SMS·PUSH) 동의가 필요하다. 이벤트 관련 자세한 사항은 부산은행 모바일뱅킹 앱(APP)을 통해 확인할 수 있다.

오프라인 오픈뱅킹 서비스는 은행 점포 수 감소에 따른 디지털 취약계층의 금융 접근성 제고를 위해, 기존 모바일 등 전자금융 채널로 한정돼 있던 오픈뱅킹 가입·이용 채널을 은행 영업점(오프라인)까지 확대한 서비스로, 지난해 11월 19일부터 시행 중이다.

옥영수 BNK부산은행 개인고객부장은 "
이번 이벤트는 오프라인 오픈뱅킹을 통한 금융거래의 편의성을 더 많은 고객이 직접 경험할 수 있도록 마련했다"라며 "앞으로도 고객의 실생활에 도움이 되는 금융 서비스와 다양한 이벤트를 지속적으로 제공해 나가겠다"고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

