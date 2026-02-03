대한병원정보협회 윤주성 회장 연임…"AI 스마트병원·디지털 혁신 고도화 선도"

[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교의료원 디지털혁신팀 윤주성 팀장이 대한병원정보협회장에 연임됐다. 임기는 2026년 3월부터 2년간이다.
윤주성 회장은 지난 임기 동안 협회의 안정적인 운영을 바탕으로 의료정보 분야의 발전을 이끈 성과와 리더십을 높이 평가받아 연임됐다. 특히 고려대 안암·구로·안산병원의 의료정보시스템 통합과 클라우드 전환을 성공적으로 안착시킨 데 이어, AI 기반 스마트병원으로의 전환을 추진하며 병원 운영 효율성과 의료서비스의 질을 함께 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.
재임 기간 동안 윤 회장은 학술 세미나 운영을 통해 의료정보 분야의 전문 지식 공유를 확대하고, 전국 지회와의 소통을 강화해 왔다. 협회 주도의 대외 사업을 추진하며 협회의 역할과 위상 제고에도 기여했다. 아울러 의료정보 분야의 지속 가능한 성장을 위해 회원 간 협력 체계를 공고히 하고, 현장 중심의 실질적인 논의 활성화에 주력해 왔다.
윤주성 회장은 "기존에 추진해 온 학술 세미나와 전국 지회와의 소통, 협회 주도의 대외 사업을 더욱 내실화하겠다"며 "AI 스마트병원과 디지털 혁신을 선도할 수 있는 의료정보 인력 양성을 위한 교육 사업을 핵심 과제로 적극 추진해, 의료IT 분야에서 대한병원정보협회가 지속적으로 선도적인 역할을 수행할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 강조했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com