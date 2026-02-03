대한병원정보협회 윤주성 회장 연임…"AI 스마트병원·디지털 혁신 고도화 선도"

기사입력 2026-02-03 11:59


[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교의료원 디지털혁신팀 윤주성 팀장이 대한병원정보협회장에 연임됐다. 임기는 2026년 3월부터 2년간이다.

윤주성 회장은 지난 임기 동안 협회의 안정적인 운영을 바탕으로 의료정보 분야의 발전을 이끈 성과와 리더십을 높이 평가받아 연임됐다. 특히 고려대 안암·구로·안산병원의 의료정보시스템 통합과 클라우드 전환을 성공적으로 안착시킨 데 이어, AI 기반 스마트병원으로의 전환을 추진하며 병원 운영 효율성과 의료서비스의 질을 함께 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.

재임 기간 동안 윤 회장은 학술 세미나 운영을 통해 의료정보 분야의 전문 지식 공유를 확대하고, 전국 지회와의 소통을 강화해 왔다. 협회 주도의 대외 사업을 추진하며 협회의 역할과 위상 제고에도 기여했다. 아울러 의료정보 분야의 지속 가능한 성장을 위해 회원 간 협력 체계를 공고히 하고, 현장 중심의 실질적인 논의 활성화에 주력해 왔다.

윤주성 회장은 "기존에 추진해 온 학술 세미나와 전국 지회와의 소통, 협회 주도의 대외 사업을 더욱 내실화하겠다"며 "AI 스마트병원과 디지털 혁신을 선도할 수 있는 의료정보 인력 양성을 위한 교육 사업을 핵심 과제로 적극 추진해, 의료IT 분야에서 대한병원정보협회가 지속적으로 선도적인 역할을 수행할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




대한병원정보협회 윤주성 회장 연임…"AI 스마트병원·디지털 혁신 고도화 …
대한병원정보협회 윤주성 회장


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 판정 받고 좌절...母도 문전박대 "남들에게 보이기 싫어" ('조선의 사라아꾼')

2.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

3.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

4.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

5.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 판정 받고 좌절...母도 문전박대 "남들에게 보이기 싫어" ('조선의 사라아꾼')

2.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

3.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

4.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

5.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'대충격, 배신감에 라이벌 팀으로 갈아탔다''레알 레전드' 벤제마, 알 이티하드→알 힐랄 사우디 안에서 전격 이적.."호날두, 열 제대로 받았다"

2.

"미쳤다! ISU가 픽한 괴력의 람보르길리" '올림픽 데뷔' 김길리 1500-1000m 초강력 우승후보"...18세 임종언도 주목할 韓 쇼트트랙 신성+단풍국 단지누 5관왕 도전[밀라노-코르티나2026]

3.

"대한체육회장 선거인단 확대 정관 개정 의결X밀라노-코르티나2026 팀코리아 응원" 대한체육회, 이사회 성료

4.

"큰일났다, 손흥민 물려준 주장 박탈 당할수도" 이적시장 '빈손'→'못말리는' 로메로, 분노의 공개 저격! "토트넘 수치스럽다" 소신 발언 '대충격'

5.

韓 초대형 오피셜 터진다, 차세대 스트라이커 오현규 290억!...하지만 행선지는 EPL 아닌 튀르키예 "베식타스 이적 합의"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.