카카오헬스케어, '파스타' 앱에 '비만 환자 지원 서비스' 도입…한국 노보 노디스크제약과 협업 확대

카카오헬스케어가 한국 노보 노디스크제약㈜과 협력해 AI 기반 모바일 건강관리 솔루션 '파스타(PASTA)' 앱에 '비만 환자 지원 서비스'를 도입했다.

'비만 환자 지원 서비스'는 유용한 정보 제공과 환자의 일상 생활 관리를 아우르는 디지털 환자 지원 서비스다. 비만 치료제 주사 방법과 보관 방법, 증량 스케줄 등 필수적인 투약 정보를 제공하고 투여 알림 기능 등을 통해 치료 순응도 향상을 돕는다. 또한, 체중 및 근육량 등의 변화를 직관적으로 확인할 수 있으며, 체중, 식사, 운동, 수면, 스트레스 패턴 등을 AI 기술을 통해 종합적으로 분석하여 개인별 맞춤 루틴을 제안한다. 이를 통해 비만환자는 치료 전 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소를 줄이고 안정적으로 치료를 이어갈 수 있다.

의료진은 '파스타 커넥트 프로(PASTA Connect PRO)'를 통해 체중 변화는 물론 운동과 식습관 등 파스타에 기록한 환자의 주요 라이프로그 데이터를 실시간으로 확인할 수 있다. 이를 바탕으로 환자의 생활 습관과 치료 반응을 종합적으로 고려한 보다 효과적인 진료와 상담 등이 가능하다.

한편, 양사는 지난 2023년 업무협약 체결을 시작으로 혈당 및 비만 관리 등 다양한 영역에서 협업을 이어가고 있다. 양사는 노보 노디스크의 인슐린 플렉스터치(FlexTouch) 펜을 위한 스마트 캡인 말리야(Mallya)를 카카오헬스케어의 파스타와 연동하여 당뇨병 환자용 투약 관리 솔루션을 제공하고 있다. 앞으로도 양사는 환자 스스로 지속가능한 건강 관리를 할 수 있는 장기적인 환경 조성을 위해 협력할 계획이다.

황희 카카오헬스케어 대표는 "이번 협업은 환자가 임상적으로 검증된 투약 정보를 손쉽게 접하고, 데이터에 기반해 스스로 건강을 관리할 수 있는 환경을 조성했다는 데 의의가 있다"며, "노보 노디스크가 보유한 글로벌 비만 치료 노하우와 카카오헬스케어의 디지털 기술력을 결합해 환자 중심의 디지털 헬스케어 생태계를 지속적으로 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



