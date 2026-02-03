시민 곁으로 찾아가는 건강·문화 배움의 장, 광명스피돔·장외지사 문화교실 본격 운영

기사입력 2026-02-03 14:22


<경정·경륜>시민 곁으로 찾아가는 건강·문화 배움의 장, 광명스피돔·장외…
지난해 광명스피돔, 장외지사 문화교실 수강생들이 모여 펼친 은빛날개축제 장면. 사진제공=국민체육진흥공단

서울올림픽 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 광명스피돔과 12개 장외지사에서 문화교실을 열고, 시민들이 일상 가까이에서 건강·문화·여가 프로그램을 이용할 수 있도록 다양한 강좌를 선보인다.

◇광명스피돔 문화교실, 건강과 취미를 동시에

광명스피돔 문화교실은 시민의 건강 증진과 여가 활용을 목적으로 건강체조 댄스스포츠 요가 유소년 풋살 노래교실 서예·오카리나·통기타 등 다양한 건강·문화 강좌를 마련했다. 이와 함께 매주 경륜 경주가 열리는 광명스피돔 트랙을 활용한 트랙 아카데미도 운영해 체계적인 운동 프로그램을 제공한다.

◇장외지사 문화교실, 지역 밀착형 프로그램 확대

경륜경정총괄본부 12개 장외지사에서는 총 42개 문화교실 강좌를 운영한다. 웃음치료 캘리그라피 방송댄스 등 세대별 수요를 반영한 프로그램을 통해 지사 인근지역 주민들이 일상에서 문화 활동을 즐길 수 있도록 할 예정이다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "올해 광명스피돔과 장외지사 문화교실은 예년에 비해 더욱 다양하게 준비했다. 많은 참여를 통해 시민들이 생활 속에서 자연스럽게 건강한 여가 생활을 즐기길 바란다"라고 전했다.

광명스피돔 및 장외지사 문화교실과 관련된 자세한 사항은 경륜 누리집-고객광장-문화교실 게시판을 통해 확인할 수 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

2.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

3.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

4.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

5.

김승수, 국제결혼 위해 유럽行까지..."발트 3국에 남성 부족" ('옥문아')

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

2.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

3.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

4.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

5.

김승수, 국제결혼 위해 유럽行까지..."발트 3국에 남성 부족" ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 죽다 살아났다 '초대형 희소식'...'흥부 듀오' 파트너 부앙가 LAFC 탈출 불가 "아직 합의 없어"

2.

타격 잘한다던 2라운더 유망주. 이젠 내야,1루,외야 글러브 챙겼다, 제2의 구본혁 탄생 조짐. "수비 때문에 경기에서 빠진 적이 많아"

3.

초대박! 손흥민vs호날두 개봉박두? "가까운 시일 내 미국행 추진" 사우디 탈출 플랜 공개

4.

'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '로또' 당첨만 꿈꾼다

5.

아버지가 선수 시작한 곳에서 지도자라니…WS 우승 지도자 DNA 이어진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.