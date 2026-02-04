2030세대 대장암 5년 새 82% 급증, 갑상선암도 14% 늘어…선제적 검진 중요

|
[스포츠조선 장종호 기자] 매년 2월 4일은 국제암연맹(UICC)이 제정한 세계 암의 날이다. 과거 고령층의 질환으로만 인식되던 암이 최근 20~30대 젊은 연령대에서도 꾸준히 증가세를 보이고 있어 각별한 주의가 요구된다.
◇2030 비만 유병률 증가와 함께 대장암 발병도 증가세
실제로 2023년 국민건강통계에 따르면 19~29세 비만율은 2014년 23.9%에서 2023년 33.6%로, 30~39세 비만율은 31.8%에서 39.8%로 상승하며 다른 연령대 대비 높은 증가 폭을 보였다.
현재 국가 암 검진 체계상 대장암 검진은 50세부터 시작되기 때문에 2030세대는 사실상 암 검진의 사각지대에 놓여 있다. 특히 젊은 층은 진행 속도가 빨라 증상을 자각해 병원을 찾았을 때는 이미 병기가 진행된 경우가 많다는 점도 주의가 요구된다.
◇갑상선암, 젊은 층에서 가파른 상승세
갑상선암 역시 젊은 층을 중심으로 가파른 증가세를 보이고 있다. 20대 남성의 경우 2020년 대비 2024년 환자 수가 35.0%로 증가하며 80세 이상 연령대에 이어 두 번째로 높은 증가세를 보인다. 20대 여성 또한 21.9%로 70대에 이어 두 번째로 높은 상승폭을 기록했다.
갑상선암은 타 암종에 비해 생존율이 높아 착한 암으로 불리기도 하지만, 젊은 층에서 발병할 경우 림프절 전이 가능성을 배제할 수 없다. 특히 수술 후 장기적인 호르몬 관리를 해야 한다는 점에서 주의가 필요한 질환이다.
갑상선암은 아직 명확한 발병 원인이 규명되지는 않았으나, 고칼로리 위주 식습관이 발병 위험을 높이는 것으로 보고되고 있다. 이와 함께 과거에는 발견하기 어려웠던 미세한 결절까지 포착할 수 있는 진단 기술 발달로 무증상 상태에서의 조기 발견 사례가 증가하는 것도 주된 증가 요인으로 꼽힌다.
◇생활 습관 교정과 선제적 검진 중요
젊은 층의 암 예방을 위해서는 생활 습관 교정과 선제적 검진이 중요하다. 대장암 예방을 위해서는 식단 관리가 최우선이다. 식이섬유가 풍부한 채소와 통곡물 중심의 식단을 유지하고 햄·소시지 등 가공육 섭취는 줄여야 한다. 아울러 규칙적인 유산소 운동으로 적정 체중을 유지해 암 발생의 원인이 되는 대사 증후군 위험을 낮추어야 한다. 특히 가족력이 있거나 원인 불명의 배변 습관 변화, 급격한 체중 감소가 지속된다면 권고 연령 이전이라도 정밀 검사를 받는 것이 중요하다.
갑상선암 역시 조기 발견이 중요하다. 대체로 특별한 증상은 없으나 일부에서는 목 부위의 통증, 쉰 목소리, 음식물을 삼키기 힘든 연하곤란 등의 압박증상이 나타나는 경우도 있으니 이러한 이상 징후가 감지된다면 즉시 검진을 받을 필요가 있다.
정진홍 원장은 "젊은 층은 고령층에 비해 암세포의 분열 속도가 빨라 진행이 매우 급격하게 이뤄지는 경우가 많다"며 "발병률 상승 추세를 고려할 때, 스스로 내 몸의 신호를 조기에 포착하고 대처하려는 선제적이고 적극적인 건강관리 노력이 필요하다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com