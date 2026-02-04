'설 끝나도 즐겁다' 한화호텔앤드리조트, 리얼 힐링 트립 선보여

'설 끝나도 즐겁다' 한화호텔앤드리조트, 리얼 힐링 트립 선보여
한화리조트 설악 쏘라노 겨울 전경

한화호텔앤드리조트는 설 연휴 동안 쌓인 피로를 날려줄 '리얼 힐링 트립(Real Healing Trip)' 패키지를 출시했다고 4일 밝혔다.

리얼 힐링 트립은 4인 기준 객실 1박, 부대시설 이용권, 핫팩 등으로 구성됐다. 부대시설 이용권은 한화리조트 워터파크와 온천·사우나에서 사용 가능하다. 설악 쏘라노에 위치한 '설악 워터피아'는 워터 슬라이드와 파도 풀 등 시설을 겨울에도 따뜻하게 즐길 수 있는 게 장점이다. 뽀로로 마을을 구현한 경주 '뽀로로아쿠아빌리지' 도 자녀 동반 고객에게 인기가 좋다.


◇ 가족 고객이 설악 워터피아 스파밸리 '블루라군'에서 물놀이를 즐기고 있는 모습.
대천 파로스, 여수 벨메르, 제주, 해운대는 사우나 운영시간 내 무제한 입장을 지원한다. 패키지 투숙 고객에게는 천연 한방 화장품 브랜드 '이스라이브러리(EATH Library)'의 핸드크림(50ml·2만원 상당)도 선착순으로 증정한다. 투숙 기간은 2월 17일부터 27일까지며 가격은 주중 기준 14만8000원부터다.


◇경주 뽀로로아쿠아빌리지 전경
한화호텔앤드리조트 관계자는 "거제 벨버디어 등은 투숙객의 약 70%가 물놀이 시설을 찾을 만큼 부대시설 이용 선호도가 높다"며 "명절 피로 해소를 위한 패키지를 최대 55% 할인가로 준비했다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



