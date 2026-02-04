한국관광공사-LG전자, 스페인서 'K-굿즈' 알린다

기사입력 2026-02-04 15:28


한국관광공사-LG전자, 스페인서 'K-굿즈' 알린다
◇ 단청키캡키보드(2024 한국관광공사 사장상)

한국관광공사가 지난 3일부터 6일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 'ISE 2026(Integrated Systems Europe)'에서 LG전자와 함께 한국 관광 기념품을 홍보한다고 4일 밝혔다. ISE 2026은 1400여 개 기업이 참가하고 8만 명 이상이 방문하는 세계적 규모의 영상·음향 디지털 시스템 박람회다. 한국관광공사는 전 세계 바이어들이 모이는 ISE 2025 박람회를 계기로 'K-굿즈'의 상품성을 알리고 글로벌 진출 기회를 모색한다는 방침이다.

한국관광공사에 따르면 LG전자 전시관 내에 조성된 'K-컬처 스토어'에서는 '대한민국 관광공모전 기념품 부문' 수상작을 선보이고 있다. 조선왕실 와인마개(2025 대상), 이리오너라 갓 풍경(2025 은상), 한국의 미 단청 키캡·키보드(2024 동상) 등 총 9종이다. LG전자 디스플레이를 활용해 한국관광 홍보영상도 관람할 수 있도록 했다. 한국관광공사와 LG전자는 지난해 10월 업무협약(MOU)을 체결하고, 싱가포르·말레이시아 등 4개국 975개 LG전자 매장 및 LG Travel+ 여행서비스 앱을 통해 한국 관광 콘텐츠를 송출하는 등 잠재 관광객 유치를 위한 긴밀한 협업을 이어오고 있다.

유한순 한국관광공사 쇼핑숙박팀 팀장은 "이종산업 간 협업은 한국 관광의 홍보 접점을 획기적으로 넓히는 계기"라며 "다양한 홍보 전략으로 한국 관광 기념품의 해외 인지도와 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

2.

'성형 1억' 이세영, 완전 딴 사람 됐다...달라진 얼굴 '새 프로필 사진' 공개

3.

이덕화, 지체장애 3급 판정 받았다 "오토바이 사고로 50번 대수술"(유퀴즈)

4.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

5.

'싱글맘' 한그루, 가족 떠난 뒤에야 찍었다..후회가 만든 사진

연예 많이본뉴스
1.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

2.

'성형 1억' 이세영, 완전 딴 사람 됐다...달라진 얼굴 '새 프로필 사진' 공개

3.

이덕화, 지체장애 3급 판정 받았다 "오토바이 사고로 50번 대수술"(유퀴즈)

4.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

5.

'싱글맘' 한그루, 가족 떠난 뒤에야 찍었다..후회가 만든 사진

스포츠 많이본뉴스
1.

"미국의 민간인 2명 살해. 어떻게 변호할 수 있나" 펩 과르디올라 감독의 일침. 미국 총격사건 작심 비판

2.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

3.

'송성문 초대박' 미쳤다! 'SD 주전 2루수' 기회 잡는다…올스타 선수 정리 예고→'좌완 에이스' 확보 위한 과감한 도박

4.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

5.

전준우의 영원한 롤모델, 호타준족의 상징인 전설...왜 메츠와 함께 HOF행 택했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.