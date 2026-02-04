하이트진로, 전용잔 함께 구성 '일품진로' 설 선물세트 3종 선보여

기사입력 2026-02-04 17:34


하이트진로, 전용잔 함께 구성 '일품진로' 설 선물세트 3종 선보여

하이트진로가 설 명절을 맞아 프리미엄 증류식 소주 브랜드 '일품진로' 선물세트 3종을 선보였다.

각 제품과 어울리는 전용잔을 함께 구성한 것이 특징으로, '일품진로 오크25(알코올 도수 25도)' 선물세트는 375ml 3병과 전용 온더락잔 2개로 구성했다. '일품진로 오크25'는 25도 도수에 어울리는 완성도 높은 목통 숙성 원액만을 하이트진로의 독자적인 노하우로 블렌딩해 차원이 다른 향과 풍미가 돋보이는 제품이다.

'일품진로 오크43(알코올 도수 43도)' 선물세트는 375ml 2병과 스트레이트잔 3개로 구성했다. '일품진로 오크43'은 엄격한 온도, 습도 관리 하에 보관해온 12년 이상 목통 숙성 원액을 블렌딩해 깊고 부드러운 맛을 자랑한다.

'일품진로25(알코올 도수 25도)' 선물세트는 375ml 3병과 온더락잔 2개를 담았다. '일품진로25'는 향과 풍미가 가장 뛰어난 중간 원액만 사용, 영하의 온도에서 잡미, 불순물을 걸러내는 냉동여과공법 후에 최적의 숙성 기간을 거친다. 깔끔하고 부드러운 목넘김과 은은한 맛을 구현한 것이 특징이다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 "대한민국 증류주 역사와 정통성이 담긴 일품진로 선물세트로 감사한 마음을 전달하길 바란다"며, "국내 대표 증류식 소주 브랜드 일품진로는 앞으로도 프리미엄 소주 시장을 선도하며 확대해가겠다"고 전했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

2.

이덕화, 지체장애 3급 판정 받았다 "오토바이 사고로 50번 대수술"(유퀴즈)

3.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

4.

'손연재♥' 금융맨 남편, '선 넘은 조언'..전국대 아내에 운동 훈수

5.

'싱글맘' 한그루, 가족 떠난 뒤에야 찍었다..후회가 만든 사진

연예 많이본뉴스
1.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

2.

이덕화, 지체장애 3급 판정 받았다 "오토바이 사고로 50번 대수술"(유퀴즈)

3.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

4.

'손연재♥' 금융맨 남편, '선 넘은 조언'..전국대 아내에 운동 훈수

5.

'싱글맘' 한그루, 가족 떠난 뒤에야 찍었다..후회가 만든 사진

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

2.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

3.

전준우의 영원한 롤모델, 호타준족의 상징인 전설...왜 메츠와 함께 HOF행 택했나

4.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

5.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.