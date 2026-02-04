코레일, 설 기간 역귀성 열차 등 '특별 할인상품' 선보여

기사입력 2026-02-04 17:40


코레일, 설 기간 역귀성 열차 등 '특별 할인상품' 선보여

한국철도공사(코레일)가 역귀성 열차 최대 50% 할인 및 설 연휴 '특별 할인상품'을 6일부터 판매한다. 대상 열차는 설 특별수송기간(2월 13일~18일) 중 당일(17일)을 제외한 5일간 운행하는 열차 가운데 좌석에 여유가 있는 열차 1303대다. KTX와 일반열차(새마을·무궁화호 등)의 빈좌석 운임은 최소 30%에서 최대 50%까지 할인한다. 가족 승객 등 4명이 함께 KTX를 이용할 수 있는 '넷이서 9만9000원' 세트도 판매한다. 중앙선·강릉선·중부내륙선·동해선 KTX-이음은 4명 1세트가 편도 4만9000원이다.

할인 상품은 6일 오전 10시부터 코레일 홈페이지와 모바일 앱 '코레일톡'에서 선착순으로 판매한다. 한 사람이 한 번에 최대 6매(넷이서는 최대 1세트), 총 12매(넷이서는 총 3세트)까지 구매할 수 있다. '코레일톡'의 '승차권 전달하기' 기능을 이용해 문자나 카카오톡으로 승차권을 다른 사람에게 보내줄 수 있다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 "설 명절을 맞아 고향 방문이나 국내 여행 등에 다양하게 활용하시길 바란다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

2.

이덕화, 지체장애 3급 판정 받았다 "오토바이 사고로 50번 대수술"(유퀴즈)

3.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

4.

'손연재♥' 금융맨 남편, '선 넘은 조언'..전국대 아내에 운동 훈수

5.

'싱글맘' 한그루, 가족 떠난 뒤에야 찍었다..후회가 만든 사진

연예 많이본뉴스
1.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

2.

이덕화, 지체장애 3급 판정 받았다 "오토바이 사고로 50번 대수술"(유퀴즈)

3.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

4.

'손연재♥' 금융맨 남편, '선 넘은 조언'..전국대 아내에 운동 훈수

5.

'싱글맘' 한그루, 가족 떠난 뒤에야 찍었다..후회가 만든 사진

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

2.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

3.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

4.

전준우의 영원한 롤모델, 호타준족의 상징인 전설...왜 메츠와 함께 HOF행 택했나

5.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.