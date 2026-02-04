코레일, 설 기간 역귀성 열차 등 '특별 할인상품' 선보여

한국철도공사(코레일)가 역귀성 열차 최대 50% 할인 및 설 연휴 '특별 할인상품'을 6일부터 판매한다. 대상 열차는 설 특별수송기간(2월 13일~18일) 중 당일(17일)을 제외한 5일간 운행하는 열차 가운데 좌석에 여유가 있는 열차 1303대다. KTX와 일반열차(새마을·무궁화호 등)의 빈좌석 운임은 최소 30%에서 최대 50%까지 할인한다. 가족 승객 등 4명이 함께 KTX를 이용할 수 있는 '넷이서 9만9000원' 세트도 판매한다. 중앙선·강릉선·중부내륙선·동해선 KTX-이음은 4명 1세트가 편도 4만9000원이다.
할인 상품은 6일 오전 10시부터 코레일 홈페이지와 모바일 앱 '코레일톡'에서 선착순으로 판매한다. 한 사람이 한 번에 최대 6매(넷이서는 최대 1세트), 총 12매(넷이서는 총 3세트)까지 구매할 수 있다. '코레일톡'의 '승차권 전달하기' 기능을 이용해 문자나 카카오톡으로 승차권을 다른 사람에게 보내줄 수 있다.
이민성 코레일 고객마케팅단장은 "설 명절을 맞아 고향 방문이나 국내 여행 등에 다양하게 활용하시길 바란다"고 말했다.