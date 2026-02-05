"장병들 건강 지원"…한림대성심병원, 육군 수도군단과 업무협약 체결
[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수)은 4일 육군 수도군단(군단장 이임수)과 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 의료기관과 군이 상호 신뢰를 바탕으로 의료지원 인프라를 공유하고 장병과 가족, 지역사회를 위한 건강 지원과 공공의료 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
협약식은 육군 수도군단 대회의실에서 진행됐으며 김형수 병원장과 이승대 행정부원장, 윤금선 간호부장 등 한림대학교성심병원 보직자와 이임수 군단장, 정형균 부군단장, 노일 인사처장, 박형민 의무과장 등 육군 수도군단 주요 인사가 참석했다.
양 기관은 이번 협약을 통해 장병의 정신건강 관리와 응급환자 진료에 대한 협력 체계를 유지하고, 응급실 내원 환자에 대한 신속한 진료와 원활한 후송 지원이 이뤄질 수 있도록 상호 협력하기로 했다. 이를 통해 군과 의료기관 간 연계 체계를 강화하고, 현장 중심의 실질적인 협력 기반을 마련한다는 계획이다.
아울러 응급환자 후송 및 대응 역량 강화를 목표로 합동 재난 대응 훈련을 추진하고, 재난 및 위기 상황에 대비한 공동 대응 체계를 단계적으로 구축해 나갈 방침이다. 이를 통해 실효성 있는 협력 체계를 확립한다는 구상이다.
김형수 병원장은 "이번 협약은 의료기관과 군이 협력해 공공의료와 사회적 책임을 실천하는 계기"라며 "앞으로도 지역사회와 국가 안전에 기여할 수 있는 협력 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
이임수 군단장도 "장병들의 건강과 안전은 부대 전투력 발휘의 기본이자 핵심"이라며 "우수한 의료진을 보유한 한림대학교성심병원과의 협력을 통해 장병들이 언제든 안정적으로 치료받을 수 있는 든든한 의료 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.
한편, 한림대성심병원은 교육기관, 공공기관과 협력해 지역사회 건강증진과 안전 강화 활동을 지속하고 있다. 경찰·지자체 등과 지역사회 안전망 구축, 의료취약계층을 위한 건강 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 전개하며 지역사회와 함께하는 공공의료 실현에 앞장서고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|한림대성심병원과 육군 수도군단 관계자들이 업무협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다.
