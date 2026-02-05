선수 생명 끝날 수 있는 전방십자인대 파열, "체계적 회복 과정 거쳐야"

[스포츠조선 장종호 기자] 2026 밀라노-코르티나동계올림픽 개막과 함께 겨울스포츠에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 최근 세계적인 스키 선수의 무릎 부상 소식이 전해지며 전방십자인대 파열에 대한 주의도 커지고 있다. 해당 선수는 전방십자인대 완전 파열 진단 이후에도 올림픽 출전에 대한 강한 의지를 밝힌 것으로 알려졌다. 겨울스포츠 중 발생하는 부상은 선수뿐 아니라 일반인에게도 발생할 수 있는 만큼, 각별한 주의와 사전 관리가 필요하다.
전방십자인대 파열은 무릎 관절의 안정성을 담당하는 핵심 인대가 손상되는 질환으로, 스키·축구·농구 등 방향 전환과 회전 동작이 많은 스포츠에서 흔히 발생한다. 특히, 완전 파열의 경우 무릎 불안정성이 지속될 수 있으며, 재손상 위험과 조기 퇴행성관절염으로 이어질 가능성도 높아 치료와 복귀 시점에 대한 신중한 판단이 필요하다.
바른세상병원 서동원 원장(정형외과/재활의학과 전문의)은 "전방십자인대 파열은 통증이 줄었다고 해서 회복됐다고 판단할 수 있는 부상이 아니다. 근력 회복 상태, 관절의 안정성, 신경근 조절 능력 등을 종합적으로 평가해야 하며, 특히 국제대회 출전 여부는 선수 보호를 최우선으로 고려해야 한다"고 설명했다.
이어 "운동 후 통증이 사라졌더라도 무릎이 쉽게 꺾이거나 방향 전환 시 불안정한 느낌이 지속된다면 단순 근육통으로 넘기지 말고 정확한 진단을 받는 것이 중요하다"고 덧붙였다.
전방십자인대 파열 이후 무리한 운동이나 조기 복귀는 재파열 위험을 높일 수 있으며, 장기적으로는 퇴행성 관절염 발생 가능성도 증가시킬 수 있다. 따라서 치료 방법과 복귀 시점은 연령, 활동 수준, 손상 정도에 따라 달라지므로 개인별 맞춤 치료와 단계적인 재활이 필요하다.
대한체육회 부회장이기도 한 서동원 원장은 "스포츠는 도전과 열정의 상징이지만, 선수의 건강이 담보되지 않는 도전은 오히려 선수 생명을 단축시킬 수 있다. 올림픽을 앞둔 시점일수록 냉정한 의학적 판단과 체계적인 회복 과정이 무엇보다 중요하다"고 강조했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com