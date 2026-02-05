설 맞이 건강기능식품 선물 고를때 주의할 점 4가지는?…한국건강기능식품협회, 올바른 구매법 안내

건강기능식품 소비가 특정 연령층을 넘어 전 세대로 확산되면서, 명절 선물로서의 활용도 역시 높아지고 있다.
'2025 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사'에 따르면 국내 10가구 중 8가구 이상(83.6%)이 건강기능식품 구매 경험이 있는 것으로 나타났으며, 시니어 가구를 중심으로 베이비·키즈와 10대 가구까지 구매 경험이 확대되는 등 건강기능식품 소비가 가족 구성원 전반으로 확산되고 있다.
설을 앞두고 가족과 지인에게 건강을 전할 수 있는 선물을 찾는 소비자들이 늘고 있는 가운데, 한국건강기능식품협회가 건기식 선물 구매 시 도움이 되는 올바른 구매법을 안내했다.
우선 건기식 구매 시 가장 먼저 확인해야 하는 부분은 포장 겉면에 있는 '건강기능식품' 문구 또는 인정마크다. 식품의약품안전처는 과학적인 절차에 따라 국내에서 유통되는 건기식을 평가하고, 해당 마크가 표기된 건기식은 인체 기능성과 안정성 평가를 통과했다는 것을 의미한다. 문구와 인정마크 확인이 어렵다면, 일반적으로 건강에 좋다고 인식되는 건강식품으로 분류되어 건강기능식품과는 구별해야 한다.
두번째는, 영양·기능 정보 확인이다. 식약처가 인정한 건기식의 기능성은 크게 질병발생위험감소기능, 영양소기능, 생리활성기능 세 가지로 나뉜다. 특히, 생리활성기능성은 면역 기능, 혈행 개선, 항산화, 기억력 개선, 피로 개선, 장 건강 등 총 34가지로 이루어져 있다. 건기식을 고를 때는 이러한 기능성 중에서 섭취자의 개별적인 필요와 건강 상태를 최우선으로 고려해야 한다. 제품을 구매하기 전에는 제품 뒷면에 표기된 '영양·기능 정보'를 주의 깊게 살펴보는 것이 중요하다. 해당 제품에 함유된 기능성 원료, 효능과 함께, 섭취량, 섭취 방법, 주의사항 등이 명시되어 있어 소비자는 자신의 건강 목표에 부합하는 제품을 선택하는 데 도움을 얻을 수 있다.
세번째는 허위·과대광고 멀리하기다. 최근 일반식품에 기능성을 표기해 건기식인 것처럼 오인하게 만드는 등의 허위·과대광고가 늘어나면서 경각심이 점차 커지고 있다. 특정 제품이 의약품 수준의 치료 효과가 있다고 소개하거나, 소비자 체험기를 통해 제품의 기능이나 효과를 과도하게 강조하는 경우, 이는 허위·과대광고에 해당한다. 또한, 식약처에서 인정하지 않은 기능을 광고하는 경우나, 일반식품을 건기식으로 오인하게 만드는 광고도 주의가 필요하다. 정식 건기식은 사전에 각계 전문가가 평가하는 표시·광고 심의를 거쳐, 심의에 통과할 경우 심의필 마크를 제품과 광고물에 표기할 수 있다.
마지막으로 해외 제품 구매 시 한글 표기 및 위해정보 확인하기가 필요하다. 온라인 직구와 구매대행을 통해 건강기능식품을 구매하는 소비자가 늘고 있는 가운데, 안전성에 대한 주의도 요구된다. 해외직구 제품 중에는 국내 반입이 금지된 성분을 함유하거나 안전성이 확인되지 않은 사례가 지속적으로 적발되고 있다. 식품의약품안전처는 이러한 피해를 예방하기 위해 해외직구 식품 안전 정보를 통합 제공하는 누리집 '해외직구식품 올바로'를 운영하고 있다. 해당 사이트에서는 국내 반입 차단 대상 원료·성분, 위해 식품 차단 목록, 제품별 검출 성분 정보 등 제품명이나 성분명 검색만으로도 위험 여부를 확인할 수 있다. 특히 국내 판매용으로 정식 수입·통관된 제품은 수입(제조)업체명과 원재료명 등이 한글로 표시되어 있는 만큼, 해외 제품 구매 시에는 한글 표시 여부를 반드시 확인하고, 구매 전 '해외직구식품 올바로'를 통해 위해 성분 포함 여부를 점검하는 것이 권장된다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com