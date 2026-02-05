[경마]말산업과 경마의 세계 담아낸 일드 '더 로열패밀리'

기사입력 2026-02-05 12:22


[경마]말산업과 경마의 세계 담아낸 일드 '더 로열패밀리'
일본 경마계를 소재로 만든 드라마 ' 더 로열패밀리'. 사진제공=한국마사회

지난해 10월 넷플릭스에 공개되며 조용한 화제를 모았던 일본 드라마가 있다. 2019년 JRA(일본중앙경마회) 마사문화상을 수상한 작가 하야미 카즈마사의 동명 소설을 실사화한 '더 로열패밀리(The Royal Family)'다.

주인공 쿠리스 에이지 역을 맡은 츠마부키 사토시를 비롯해 마주 역할의 사토 코이치, 쿠로키 히토미등 일본을 대표하는 명배우들이 대거 출연해 평균 시청률 10.6%를 기록한 이 작품은 경마의 세계를 무대로 20년에 걸쳐 펼쳐지는 인간 드라마를 담아냈다.

'말 자체가 아니라 그 말 뒤에 있는 사람을 믿고 투자한다'는 원칙을 가진 마주 산노 고조(사토 코이치)는 단순히 부유한 마주가 아니라 사람과 말의 관계에 대한 깊은 신념을 지닌 인물로 그려진다.

한편 주인공 쿠리스 에이지(츠마부키 사토시)는 한 기업의 의뢰로 경마 사업부의 재무구조 점검을 위해 말의 세계에 들어서는 세무사로 분한다.

처음에는 경주마를 비용이 많이 드는 리스크 자산쯤으로 여겼으나 조사를 위해 방문한 홋카이도 히다카 목장에서 경마산업이 단순한 승부의 세계가 아닌 사람과 말, 지역과 시간이 얽힌 생태계임을 점차 깨닫는다.

이야기의 중심에는 스타 경주마가 아닌 성공과 실패를 반복하는 여러 마리의 말과 사람들의 이야기가 병렬적으로 배치된다. 기대를 모았으나 성적을 내지 못한 말, 부상으로 조기 은퇴한 말, 오랜 기다림 끝에 뒤늦게 주목받는 말 등 사람만큼이나 다양한 마생을 담담한 시선으로 담아낸다.

이야기는 일본경마 최고 무대인 '아리마키넨(有馬記念)' 도전과 함께 고조되지만, 클라이맥스는 우승 장면이 아니다.

극중 경주마 이름이자 경마산업에 헌신하는 사람들을 지칭하는 중의적인 의미의 '더 로열 패밀리'. 그들은 화려한 승리를 찬미하지 않는다. 지속성과 책임을 일관되게 보여주며 말산업에서의 '로열 패밀리'란 혈통이나 거대 자본만을 의미하는 것이 아니라 말의 생애 전체를 함께 돌보는 사람들의 집함임을 조용히 정의한다.


이 드라마는 동물과 사람의 우정이나 역경을 뛰어넘은 감동 스토리만을 담고 있지 않다. 한국의 말산업이 나아가야 할 방향에도 중요한 관점을 제시한다.

경마산업과 말산업의 선봉에 서 있는 한국마사회는 2014년 말보건복지위원회를 출범한 이래 말복지 인식 개선 및 복지 사각지대 최소화를 위해 다각도의 노력을 기울여 왔다. 현재 서울·부산경남 마주협회와 공동으로 100억원 규모의 '더러브렛 복지기금'을 조성 중에 있으며 농림축산식품부와 공동으로 말 보호 모니터링센터 운영, 부상마 수술·재활 지원 등을 통한 맞춤형 복지를 지원하고 있다.

혹자의 기준에는 일상을 함께하는 반려동물의 복지기준에 부합하지 못하는 것처럼 보일수도 있지만 산업동물의 생애 전반을 관통하는 체계적 관리와 인도적 처우를 통해 현실적인 기틀을 잡아 나가며 체계를 고도화 해 나가는 노력을 기울이고 있는 것이다.

드라마 속에서 부상으로 조기 은퇴한 경주마가 초보 기수들의 훌륭한 교본이자 파트너가 되어주는 것처럼 은퇴마가 승마용 마필로 전환되어 사람들과 호흡하며 활기찬 여생을 보낼 수 있도록 하는 전환 훈련에 집중하는 것도 그 때문이다.

각자의 잣대가 아닌 현실에 기반한 실효성 있는 말복지가 점진적으로 추진될 때야 비로소 대한민국의 말산업의 근간이 바로설 수 있을 것으로 기대된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황보라 이어 차정원까지...김용건家 ‘배우 며느리’ 풍년...하정우, 드디어 결혼하나 '후끈'

2.

허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

3.

신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"

4.

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

5.

대통령은 러브콜, 방송은 비하?…BTS 둘러싼 멕시코, 엇갈린 반응[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

황보라 이어 차정원까지...김용건家 ‘배우 며느리’ 풍년...하정우, 드디어 결혼하나 '후끈'

2.

허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

3.

신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"

4.

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

5.

대통령은 러브콜, 방송은 비하?…BTS 둘러싼 멕시코, 엇갈린 반응[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 사건 '성기 크기 조작' 유니폼이라니, 올림픽 금메달리스트 적발→감독 18개월 정지...미친 스캔들 재조명

2.

미쳤다! '손날두' 콤비 완성되나? 사우디에 정떨어진 호날두, 새 행선지로 LA FC 유력...손흥민과 한솥밥 먹는다

3.

[밀라노 인터뷰]'황당 정전→스웨덴 남매에 완패' 올림픽 첫 스타트 컬링 믹스더블…정영석 "스스로 무너져", 김선영 "오늘 패배 큰 도움될 것"

4.

미쳤다! K피겨 인기 이정도였어? '韓 피겨왕자' 차준환 등장에 현지팬들 열광...밀라노 공항 '마비'

5.

"시작부터 '대환장' 카오스, 올림픽이 암흑속에 버려졌다" 컬링장 초유의 정전 사태, 외신도 비난 폭발[밀라노-코르티나 2026]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.