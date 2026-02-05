[경마] 과천시민의 일상 속 열린 공원, 렛츠런파크 서울

기사입력 2026-02-05 12:38


시민들이 렛츠런파크 서울에서 경마를 구경하고 있다. 사진제공=한국마사회

한국마사회가 1989년 서울 뚝섬 경마장을 떠나 과천으로 자리를 옮긴지 36년이 흘렀다. 그간 한국마사회는 과천의 도시 성장과 함께 호흡하며 시민의 일상 가까이에서 변화해 왔다.

오늘날 한국마사회의 렛츠런파크 서울은 경마장이라는 기능을 넘어, 과천시민 누구나 이용할 수 있는 도심 속 열린 공원으로 기능하고 있다. 넓은 녹지와 산책로, 가족 단위로 머물 수 있는 휴식 공간은 물론, 전시와 체험이 가능한 문화 공간까지 더해져 경주가 없는 날에도 시민의 발걸음이 이어지고 있다.

한국마사회는 이러한 공간적 특성을 바탕으로, 지역과 함께하는 문화·공동체 활동을 꾸준히 확대해 왔다. 농수축산물 직거래 장터인 바로마켓, 봄철 벚꽃축제와 가을 드론쇼 등 계절별 행사, 가족 단위 참여 프로그램 등은 렛츠런파크 서울을 '일상 속에서 쉬고 즐기는 공간'으로 인식하게 만드는 계기가 되고 있다. 이는 시민이 공간을 어떻게 사용하고 체감하는지를 지속적으로 고민해 만들어낸 결과다.

지역사회에 대한 나눔과 사회공헌 역시 이러한 흐름 속에서 이어지고 있다. 한국마사회는 과천시 돌봄센터, 지역아동센터, 노인·장애인 복지시설 등 시민의 삶과 밀접한 분야를 중심으로 지원을 확대해 왔으며, 최근 몇 년간 과천 지역을 향한 기부와 사회공헌 규모도 지속적으로 증가했다. 2025년에는 17억3000만원의 기부금을 집행했으며, 해당 재원은 돌봄과 복지, 지역상권 활성화 등 시민 생활과 직접 맞닿은 분야에 사용돼 체감도를 높이고 있다.


렛츠런파크 서울에 활짝 핀 벗꽃 아래에 앉아 승마를 구경하는 시민들. 사진제공=한국마사회
지역경제 활성화를 위한 노력도 병행되고 있다. 전년도 한국마사회는 과천시, 상인단체, 사회적기업과 함께 소비촉진 상권활성화 행사 '만원의 행복'을 운영해 시민과 소상공인을 동시에 지원했으며, 이를 통해 약 3억2000만원 규모의 매출 유발 효과가 발생되는 등 지역경제에 실질적인 활력을 더했다. 이와 함께 과천시민과 함께하는 김장 나눔 행사, 사회복지시설 협업 공모사업 등 다양한 연계 사업을 통해 지역 내 유대감 강화와 공동체 회복에도 기여하고 있다.

이러한 동행은 2026년에도 계속된다. 한국마사회는 과천시 대상 사회공헌 공모사업과 취약계층 지원, 지역경제 활성화 사업을 지속적으로 추진하는 한편, 과천시민을 초청하는 문화·여가 프로그램을 확대해 나갈 계획이다. 어린이와 청소년을 위한 말 체험 프로그램, 시민 대상 힐링·체험 프로그램, 비경마일 공간 개방 등 시민의 일상 속에서 자연스럽게 체감할 수 있는 협력 방안도 단계적으로 검토해 나갈 방침이다.

한국마사회 관계자는 "렛츠런파크 서울은 과천시민의 삶과 분리된 공간이 아니라, 함께 숨 쉬고 성장해 온 지역의 일부"라며 "앞으로도 지역경제 활성화, 문화 향유 확대, 복지 사각지대 해소에 기여하는 공공기관의 역할을 충실히 해 나가겠다"고 밝혔다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

