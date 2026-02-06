티젠, 18일까지 설 선물 기획전 진행 …꿀차·말차 선물세트 등 마련

설 명절을 맞아 티젠이 18일까지 티젠몰에서 건강하고 맛있는 차 선물세트로 고마움을 전할 수 있는 설 선물 기획전을 진행한다.
이번 기획전에서는 최신 인기 제품인 꿀차 선물세트와 말의 해를 맞아 특별 구성한 다양한 말차 선물세트를 구입할 수 있다.
우선 겨울철 달콤한 힐링 티타임을 즐길 수 있는 '티젠 프리미엄 꿀차 3종'을 묶은 설 선물세트를 선보였다. 꿀홍차, 꿀캐모마일, 꿀애플티를 각각 15티백씩 담았으며 17% 할인가에 판매한다. '
이와 함께 말의 해를 맞아 다양한 말차세트를 설 선물로 특별 구성해 최대 33% 할인혜택을 제공한다. 말차라떼와 제주 말차초코 밀크티 그리고 지난 연말 출시한 티(tea) 베이스 스낵 '티 오마카세'를 세트로 묶었다. 프리미엄 말차 원료로 맛을 낸 티 오마카세 말차 웨하스와 말차와플은 당류 부담 없이 즐길 수 있는 무당 티 페어링 스낵으로 홈카페, 가족 티타임에 잘 어울리는 제품이다. V라인 관리에 좋은 제주산 프리미엄 유기농 말차에 레몬을 첨가해 상큼함을 더한 '티젠 브이핏 말차레몬'은 에코보틀과 함께 준비했다. 40% 할인가에 선물용 쇼핑백과 함께 구입할 수 있다.
이와 함께 콤부차 인기 세트와 최신상인 티젠 카페 오르조, 티젠 스테비아 누룽지효소 커피믹스 등도 설 선물용 특별 구성으로 만날 수 있다. 티젠은 이처럼 다양한 설 선물 구성과 함께 할인쿠폰, 무료배송 혜택도 제공한다.
티젠 관계자는 "건강과 맛, 실속 모두 가득한 티젠 선물세트로 가족, 친구에게 고마움을 전하는 설 명절이 되길 바란다"고 밝혔다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com