[주말경마]신화의 토요 폭탄마
◇조교추천마
라온스나이퍼[4경주④]=지난 11월 우승 이후 직전경주 승급전에서 아쉬움을 남긴 마필. 동조 '라온더플루마'와 병합시 탄력 있는 걸음으로 상태 호전세 뚜렷해 강공 기대.
학산대세[5경주⑦]=지난 경주 코 차이로 3착에 머물며 아쉬움 남김. 정우주 기수 직조로 준비 잘했고, 상태걸음 좋아 직전경주 아쉬움 만회 노릴 듯.
질풍아[6경주⑪]=최근 경주 기복으로 아쉬웠던 모습. 이번에 임다빈기수 직조로 주중 내내 강도 높은 훈련 소화했다. 상태걸음 좋아 이번 경주 강공 기대!
◇복병마
미라클삭스[4경주⑤]=연속 입상 이어가다 지난 경주에서 아쉬운 모습 보인 마필. '컴플리트스텝'과 병합 훈련시 탄력 있는 걸음 선보여 직전경주 아쉬움 만회노릴 듯.
최고게임[10경주⑨]=지난 경주 2군 승급전에서 아쉬운모습 보인 마필. 이번에 부중 가벼워졌고 조교시 힘있는 걸음 보여 직전경주 아쉬움 만회에 대한 기대감 상승!
디아나[11경주⑧]=최근 기복 보였지만 지난 경주에서 2착 입상에 성공하며 부진 탈출한 마필. 이번 역시 코지 기수 재기승속에 훈련 시 걸음 좋아 강공 기대감 크다.
