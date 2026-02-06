[주말경마]신화의 토요 폭탄마

기사입력 2026-02-06 09:01


[주말경마]신화의 토요 폭탄마

◇조교추천마

라온스나이퍼[4경주④]=지난 11월 우승 이후 직전경주 승급전에서 아쉬움을 남긴 마필. 동조 '라온더플루마'와 병합시 탄력 있는 걸음으로 상태 호전세 뚜렷해 강공 기대.

학산대세[5경주⑦]=지난 경주 코 차이로 3착에 머물며 아쉬움 남김. 정우주 기수 직조로 준비 잘했고, 상태걸음 좋아 직전경주 아쉬움 만회 노릴 듯.

질풍아[6경주⑪]=최근 경주 기복으로 아쉬웠던 모습. 이번에 임다빈기수 직조로 주중 내내 강도 높은 훈련 소화했다. 상태걸음 좋아 이번 경주 강공 기대!

◇복병마


미라클삭스[4경주⑤]=연속 입상 이어가다 지난 경주에서 아쉬운 모습 보인 마필. '컴플리트스텝'과 병합 훈련시 탄력 있는 걸음 선보여 직전경주 아쉬움 만회노릴 듯.

최고게임[10경주⑨]=지난 경주 2군 승급전에서 아쉬운모습 보인 마필. 이번에 부중 가벼워졌고 조교시 힘있는 걸음 보여 직전경주 아쉬움 만회에 대한 기대감 상승!

디아나[11경주⑧]=최근 기복 보였지만 지난 경주에서 2착 입상에 성공하며 부진 탈출한 마필. 이번 역시 코지 기수 재기승속에 훈련 시 걸음 좋아 강공 기대감 크다.

<스포츠조선 경마전문위원>

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 김한일, 결혼 1년도 안됐는데 비보...아내의 절규 "돌아와" 눈물의 8주기

2.

티파니, '♥변요한과 결혼 발표' 달라진 얼굴...물오른 예비신부 미모

3.

김승수, 대상포진으로 사망 직전까지 "실명·반신마비 위기도" ('옥문아들')

4.

이청아 교통사고 골든타임 놓쳤다 "고관절 부상, 목까지 타고 올라가"

5.

노유정, 이혼·해킹 피해로 식당서 설거지…결국 오열 "나락 떨어져" ('특종세상')

연예 많이본뉴스
1.

故 김한일, 결혼 1년도 안됐는데 비보...아내의 절규 "돌아와" 눈물의 8주기

2.

티파니, '♥변요한과 결혼 발표' 달라진 얼굴...물오른 예비신부 미모

3.

김승수, 대상포진으로 사망 직전까지 "실명·반신마비 위기도" ('옥문아들')

4.

이청아 교통사고 골든타임 놓쳤다 "고관절 부상, 목까지 타고 올라가"

5.

노유정, 이혼·해킹 피해로 식당서 설거지…결국 오열 "나락 떨어져" ('특종세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

무산된 '톱타자 우익수' 꿈→백업 출국, 극과극 긴 하루, 계약사진도, 공항 인터뷰도 없다...이 악물고 떠난다

2.

'초대박' 손흥민이 올리고, 호날두가 꽂는다! LAFC 이적→은퇴 후 할리우드 진출?…'월드스타'의 막대한 상업적 가치

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 사과는 없었다...'김연아 쓴소리까지 무시했는데' 그 선수에 그 스승, 최악의 도핑→뻔뻔한 복귀 '논란', WADA "불편하다" 일침

4.

[밀라노 LIVE]"빙질 괜찮다" 밀라노 적응 돌입한 차준환, '김연아 경쟁자' 아사다 마오도 괴롭혔던 '대형 변수'→웃게 하는 '좋은 기억'

5.

[밀라노 현장]'IOC 위원 대거 참석' K-스포츠외교, 밀라노 '코리아하우스'에서 빛났다→올림픽 현장 속 음식부터 문화까지 뜨거웠던 흥행

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.