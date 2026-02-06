[주말경마]사이상의 부경 다이너馬이트
◇6일
나이스명가[1경주 2번]=장기간 준비하고 데뷔전 나서는 마필. 연습주행 시 양호한 걸음에 연일 공 들인 강훈련 실시 중이라 강공 시 선전 예견.
킹블랙[2경주 9번]=대단한 걸음 없는 마필이나 그리 강한 상대마들 없는 편성 호기 맞이했다. 강훈련으로 전력 보강 중인 상황이라 강공 기대감 상승!
판타스틱산타[3경주 11번]=출발지 불리하지만, 전경주 해당 거리 도전해 무난한 적응력 보인 마필. 기승자가 전담해 연일 공 들인 마무리 훈련 실시 중인 기대주.
◇8일
퀸윈드[1경주 9번]=전경주 늘어난 걸음 보이면서 해당 거리 선전, 입상한 마필. 출발지 불리하나 훈련 시 탄력적인 걸음 보여 선전 기대!
레드킹[2경주 8번]=2회의 실전 통해 아직 보여준 걸음이나 성적이 없는 마필. 만만치 않은 상대마들 즐비하지만, 감량 기수 기용해 강공을 기대함.
금아팬서[3경주 5번]=35주만에 출전하기에 실전 감각은 미지수인 마필. 기습 선행 버티기 작전이 예상됨. 훈련 모습도 양호한 만큼 반드시 주목해볼 것!
<스포츠조선 경마전문위원 / 유튜브채널 '사이상의 경마예상'>
