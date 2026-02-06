"중국인 관광객 안 와서 타격? 조용하고 깨끗해 더 좋아" 진실은?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 다카이치 사나에 총리의 '대만 비상사태' 발언 이후 일본 방문을 자제하라는 중국 정부의 요청이 이어지면서 일본 주요 관광지들이 변화를 겪고 있다. 지난 26일 중국 정부는 2월 중순 시작되는 춘절 연휴를 앞두고 다시 한 번 일본 여행 자제를 촉구했다.
도쿄 아사쿠사의 한 호텔 매니저는 "중국인 투숙객 비율이 과거 30%에서 현재 10%로 줄었다"면서 "매출은 다소 감소했지만, 객실 관리가 훨씬 수월해졌다. 샴푸나 노트패드 같은 소모품은 여전히 사라지지만 헤어드라이어가 자주 없어지는 문제는 줄었다"고 말했다.
홋카이도 비에이에서도 '크리스마스 트리' 명소를 찾는 중국인 관광객들이 여전히 목격되는 것으로 전해진다.
현지 주민은 "역에서 2~3km 떨어진 곳까지 여행 가방을 끌고 오는 모습을 자주 본다"며 "얼어붙은 길을 걷다 낯선 관광객이 헛간 근처에서 소변을 보는 경우도 있었다"고 주장했다.
일본 전국 단위 숙박업소 단체 관계자는 "코로나19 팬데믹을 거치며 특정 국가 관광객에 의존하지 않는 것이 중요하다는 교훈을 얻었다"고 말했다.
주간 신초는 "종합적으로 보면, 중국 정부의 자제 요청 이후 일부 지역은 관광객 감소로 매출에 타격을 입었지만, 오히려 환경이 개선되거나 다른 국가 관광객 유치로 회복세를 보이는 경우가 많다"고 밝혔다.
다만 주간 신초가 우익 성향의 편집 방침으로 알려진 시사 주간지이기 때문에, 일부 편향된 시각으로 보도한 것이라는 지적도 있다.
