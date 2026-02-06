"간병파산·간병살인 막는다"…서미화 의원, 간병비 부담 완화법 대표발의

[스포츠조선 장종호 기자] 국회 보건복지위원회 서미화 의원(더불어민주당)은 간병비 급여화를 통해 국민의 간병비 부담을 완화하기 위한 '국민건강보험법 개정안'과 '의료급여법 개정안'을 5일 대표발의했다.
이에 서미화 의원은 입원환자 간병을 건강보험 및 의료급여의 급여 항목으로 명시하여 간병비를 공적 보장체계에 편입하고, 취약계층에 대해서는 본인부담금을 전부 또는 일부 면제할 수 있도록 법률에 규정했다. 아울러 법 시행 후 단계적 도입 구조를 마련해 제도의 안정적 정착과 재정 부담의 합리적 관리가 가능하도록 설계했다.
서미화 의원은 "치솟는 간병비 부담으로 인해 한 가정이 파탄에 이르는 악순환이 반복되고 있다"며, "더 이상 '간병파산', '간병살인'이라는 단어가 존재하지 않는 사회를 만들어야 한다"고 강조했다. 이어 "간병비 부담 완화는 이재명 정부 국정과제이자 제22대 총선 공약인 만큼, 국가가 함께 책임지는 간병 보장체계를 구축해 국민의 삶을 지키겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|