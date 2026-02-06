어노브(UNOVE), 아시아 전역서 성과 입증… K-헤어케어 브랜드로 글로벌 확장 가속

기사입력 2026-02-06 15:09


어노브.

㈜와이어트의 어노브(UNOVE)가 2025년 아시아 중심의 글로벌 시장에서 연이은 성과를 통해 글로벌 브랜드로 입지를 넓히고 있다.

어노브는 국내에서 탄탄한팬덤과 높은 고객 충성도를 바탕으로올리브영 온·오프라인 누계 기준 브랜드 재구매율 67% (2024/11-2025/10 기간 기준)를 기록하며, 2025년 올리브영 어워즈에서는 트리트먼트,샴푸,헤어 오일 3관왕 달성 및 5년 연속 수상이라는 기록을 세웠다.

어노브 측은 "국내 시장에서 쌓아온 이러한 브랜드 신뢰도를 기반으로, 글로벌 소비자들로부터 높은 관심과 인기를 얻으며 아시아 전반에서 높은 인지도와 매출 성장으로 이어가고 있다"고 주장했다.

어노브는 특히 일본, 동남아, 중화권 등에서 눈에 띄는 성과를 보이고 있다. 일본에서는 진출 1년 만에 LIPS, LDK 등 현지 공신력 있는 매체의 각종 어워즈 수상과 함께 지난해 6월, 일본 뷰티 편집숍의 중심지로 꼽히는 '앳코스메 도쿄(@cosme TOKYO)'에서 진행한 오프라인 팝업스토어에서 역대 참여한 헤어 케어 브랜드 중 최고 매출 기록했다. 최근에는 일본 대표 이커머스 플랫폼 큐텐(Qoo10)의 공식 어워즈, MEGA BEAUTY AWARDS 2025에서도헤어케어 카테고리 1위를 수상하는 등 일본 시장 내 브랜드 경쟁력을 입증한 바 있다.

중화권 시장에서도 마찬가지. 티몰(Tmal)에서 헤어팩 전체 랭킹 1위, 샴푸 전체 랭킹 3위, 티몰 글로벌 전체 헤어팩 판매량 및 인기지수1위를 이뤄냈다. (2026년 1월 기준) 현재 중국 현지 내 코스트코(Costco) 전 지점 입점을 완료했으며 왓슨스, 하마셴생, 화메이 등 주요 오프라인 매장 총 2,000개점에도 입점했다. 대만에서도 왓슨스 전 매장 및 코스트코 14개 전 지점 입점을 완료했으며, 연내 주요 온라인 커머스 채널을 구축할 예정이다. 홍콩의 경우는매닝스(Mannings) 전 지점(약 319개)과 앳코스메(@cosme) 홍콩 플래그십 스토어 입점을 완료하며 시장 점유율을 넓히고 있다.

이외에 싱가포르에서는 플랫폼 '쇼피(Shopee)' 2025년 전 기간 헤어 카테고리 1위에 올랐으며, 왓슨스 오프라인 매장 75개 지점 입점을 완료한 데 이어 2026년 상반기 싱가포르 대표 슈퍼마켓 체인인 '페어프라이스(FairPrice)'에 입점할 계획이다.

이 같은 아시아 시장에서의 성공을 발판 삼아, 어노브는 북미 및 웨스턴 시장으로의 본격적인 글로벌 확장을 예고했다. 어노브는 2026년 2월 미국 '세포라(Sephora)' 론칭을 시작으로, 3월 영국 '부츠(Boots)' 입점, 하반기에는 캐나다·호주 '세포라' 진출을 준비하고 있다.

어노브 관계자는 "2025년은 글로벌 시장에서의 경쟁력을 입증한 해다. 앞으로도 제품력과신뢰도를 기반으로 글로벌 영향력을 확장해 헤어케어 트렌드를 선도해 나갈 것"이라고 전했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com

