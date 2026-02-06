시몬스, ‘시즌브리즈 울 필로우’ 출시…프리미엄 베개 관심 속 라인업 확장

기사입력 2026-02-06 15:09


시몬스, '시즌브리즈 울 필로우' 출시…프리미엄 베개 관심 속 라인업 확…

수면 전문 브랜드 시몬스가 베개 신제품 '시즌브리즈 울 필로우'를 출시했다. 수면은 건강과 직결된다는 인식이 확산하는 가운데, 매트리스는 물론 필로우에 대한 수요가 늘어나면서 라인업 확장으로 이어졌다.

'시즌브리즈 울 필로우(Season Breeze Wool Pillow)'는 중앙부를 두 번 눌러준 구조로 설계돼 머리와 경추를 자연스럽고 안정적으로 지지해 주는 것이 특징이다. 여기에 프랑스산 양모 100% 충전재로 탄탄하면서도 유연한 쿠션감을 선사한다.

양모의 특성상 겨울에는 따뜻한 공기를 머금어 보온성을 높이고, 여름에는 발열을 막고 습기를 빠르게 배출해 사계절 내내 쾌적하고 편안하게 사용할 수 있다.

겉감은 60수 면 100% 원단을 사용해 부드러운 촉감을 살렸으며, 울프루프 가공을 통해 양모 유실을 최소화했다. 원단 안쪽에는 양모 누빔을 덧대 사용감을 한층 높였다.

한편, 시몬스 침대는 이번 시즌브리즈 울 필로우를 비롯해 엄선한 소재를 적용한 프리미엄 베개 라인업을 구축하고 있다.

대표 제품인 '퀸즈밀러 듀얼 존 구스 필로우'는 최고급 품질의 1등급 폴란드산 화이트 구스 다운을 비롯해 간절기 구스 베딩에 버금가는 중량의 구스 충전재가 포함됐다. 또한, 와이드존과 삼각존으로 나누어진 구조로, 사용자 체형 및 수면 습관에 따라 베개 방향을 바꿔 사용할 수 있다.

'화이버 포켓스프링 필로우'는 포켓스프링의 기술력과 화이버 패딩이 어우러진 기능성 베개로, 포켓스프링이 수면 중 움직임에도 즉각 반응해 오랜 시간 누워도 안락한 수면 환경을 조성한다. 더불어 제품 내에 형성된 공기층은 일정한 온도를 유지해 주며, 공기 순환과 열 교환을 촉진해 통기성을 높여준다.

브랜드 관계자는 "해당 제품들은 유럽의 섬유 인증인 '오코텍스 스탠다드100' 등을 획득하며 소비자들의 신뢰를 더했다"고 설명했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com





