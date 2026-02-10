동원F&B, 건강과 실속을 담은 '2026 설 선물세트' 100여종 출시

|
또한 올리브유에 고급 어종인 황다랑어를 담은 '올리브참치'도 참치 선물세트에 함께 담아 건강성을 더했다.
리챔은 동원F&B가 자체 개발한 나트륨 저감 소재 '디솔트 에이징(Desalt Aging)' 공법을 활용해 짜지 않은 차별화된 맛을 구현한 것이 특징이다.
특히 '리챔 더블라이트'는 나트륨, 지방 함량이 캔햄 시장 점유율 상위 3개 제품의 평균보다 각각 35% 이상 낮아 부담없이 즐길 수 있다.
가성비 높은 선물을 찾는 소비자들을 위해 실속형 종합선물세트도 다양하게 마련했다.
동원참치, 리챔 등 스테디셀러 품목에 참치액, 요리유, 소금 등 활용도 높은 각종 조미료를 함께 구성한 종합선물세트를 3만 원대의 합리적인 가격대로 선보였다.
대표 제품으로는 동원참치 라이트스탠다드, 참치액, 참기름, 카놀라유로 구성된 '동원 프리미엄 62호'가 있다.
또한 동원F&B가 운영하는 식품 전문 온라인몰 '동원몰'은 설을 맞아 '동원 선물세트'를 최대 20% 할인 판매하는 프로모션을 오는 2월 15일까지 진행한다.
동원F&B는 신진 작가와의 협업을 통해 40년 전통의 '동원 선물세트'에 젊고 세련된 이미지를 부여하는 동시에, 뛰어난 역량을 지닌 작가를 발굴하며 상생하는 기회를 만들어나가고 있다.
동원참치의 브랜드 모델인 방탄소년단 진과 함께한 'BTS 진 슈퍼참치 선물세트'를 지난 추석에 이어 올 설에도 선보인다.
방탄소년단진의 사진을 넣은 참치캔으로 구성한 이 제품은 지난 해 사전 판매 당시 40초만에 1,000개가 판매되는 등 뜨거운 관심을 받았다.
이에 힘입어 작년 12월에는 미국에 약 1만 세트를 수출하기도 했다.
'붉은 말의 해'를 기념하는 한정판 제품도 출시한다.
붉은 말이 선명히 그려진 상자에 고단백 동원참치를 담았으며,해당 선물세트는 동원F&B공식 네이버 스마트스토어에서 구매할 수 있다.
지속가능한 소재로 만든 친환경 선물세트도 지속 운영한다.
100% 종이로 만든 올페이퍼 패키지(All Paper Package) 선물세트가 대표적이며,멸균팩을 재활용해 만든 상자와 폐플라스틱을 재활용한 직물 가방을 조합한 '올-리사이클드 패키지(All-Recycled Package)도 선보인다.
동원F&B관계자는 "명절을 맞아 마음과 함께 건강을 선물할 수 있도록 건강성에 초점을 맞춘 선물세트를 풍성하게 마련했다"며 "40년 이상 명절 선물세트 트렌드를 이끌어 온 대표 브랜드로서 앞으로도 소비자의 니즈를 반영한 다채로운 선물세트를 선보일 것"이라고 말했다.