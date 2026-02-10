소중한 사람들에게 감사의 마음을 전하세요...필립스, 전기면도기
|
|
필립스
필립스의 전기면도기 플래그십 모델 'i9000 프레스티지 울트라'는 최대 -0.08mm 뿌리수염까지 절삭하는 초밀착 면도가 가능하며, 'SkinIQ AI Pro' 기술이 적용된 '실시간 AI 모션 가이드'가 LED 라이트링을 통해 효율적인 면도 가이드를 제공한다.
또한, 세계 최초 '면도기 UV 살균 충전 케이스'가 면도기 충전과 동시에 박테리아를 살균 해준다.
'V트랙 시스템'으로 수염을 중앙으로 모은 뒤, '이중 블레이드'로 수염을 부드럽게 들어올려 절삭하는 '트리플 액션 리프트 앤 컷 시스템'이 새롭게 적용되었다.
'AI 파워 컨트롤 센서'가 초당 최대 500번 수염 밀도를 파악하고 자동으로 파워를 조절해 최상의 면도 효율을 유지시켜준다.
기존 프리미엄 라인업 'SkinIQ 9000 시리즈'에서 한 단계 더 진일보한 'i9000 시리즈'는 이전 모델 대비 20% 더 작아진 면도기 헤드와 10% 더 얇아진 헤드 날망으로 최적의 절삭 지점을 구현하여 까다로운 부위의 수염까지 깔끔하게 면도할 수 있다.
전용 애플리케이션 '그룸트라이브 앱(GroomTribe App)'을 통해 피부 상태를 분석하고, 피부에 맞춘 면도 모드 설정 등으로 완벽한 면도 코칭도 선사한다.
제품 패키지는 생분해성 소재와 100% 재활용이 가능한 친환경 패키지로 구성되어 지속 가능한 소비에 대한 브랜드의 철학도 반영했다.
