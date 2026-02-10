소중한 사람들에게 감사의 마음을 전하세요...필립스, 전기면도기

최종수정 2026-02-10 09:53

소중한 사람들에게 감사의 마음을 전하세요...필립스, 전기면도기
제공=필립스

필립스의 전기면도기 플래그십 모델 'i9000 프레스티지 울트라'는 최대 -0.08mm 뿌리수염까지 절삭하는 초밀착 면도가 가능하며, 'SkinIQ AI Pro' 기술이 적용된 '실시간 AI 모션 가이드'가 LED 라이트링을 통해 효율적인 면도 가이드를 제공한다.

또한, 세계 최초 '면도기 UV 살균 충전 케이스'가 면도기 충전과 동시에 박테리아를 살균 해준다.

'V트랙 시스템'으로 수염을 중앙으로 모은 뒤, '이중 블레이드'로 수염을 부드럽게 들어올려 절삭하는 '트리플 액션 리프트 앤 컷 시스템'이 새롭게 적용되었다.

'AI 파워 컨트롤 센서'가 초당 최대 500번 수염 밀도를 파악하고 자동으로 파워를 조절해 최상의 면도 효율을 유지시켜준다.

기존 프리미엄 라인업 'SkinIQ 9000 시리즈'에서 한 단계 더 진일보한 'i9000 시리즈'는 이전 모델 대비 20% 더 작아진 면도기 헤드와 10% 더 얇아진 헤드 날망으로 최적의 절삭 지점을 구현하여 까다로운 부위의 수염까지 깔끔하게 면도할 수 있다.

전용 애플리케이션 '그룸트라이브 앱(GroomTribe App)'을 통해 피부 상태를 분석하고, 피부에 맞춘 면도 모드 설정 등으로 완벽한 면도 코칭도 선사한다.

제품 패키지는 생분해성 소재와 100% 재활용이 가능한 친환경 패키지로 구성되어 지속 가능한 소비에 대한 브랜드의 철학도 반영했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19주기

2.

태진아 치매 아내, 상태 더 악화됐다...의사 "중증 치매" 진단에 눈물 (조선의)

3.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

4.

"한 남자=전현무?" 저격설 재점화…박나래 주사이모, '남겼다 지웠다' SNS 행보

5.

풍자, "연예인병 걸린 인기 아이돌" 최측근 폭로..."와인 8병 마셨다"

연예 많이본뉴스
1.

故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19주기

2.

태진아 치매 아내, 상태 더 악화됐다...의사 "중증 치매" 진단에 눈물 (조선의)

3.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

4.

"한 남자=전현무?" 저격설 재점화…박나래 주사이모, '남겼다 지웠다' SNS 행보

5.

풍자, "연예인병 걸린 인기 아이돌" 최측근 폭로..."와인 8병 마셨다"

스포츠 많이본뉴스
1.

초대형 쾌거! '18세 소녀'가 해냈다...부상도 막지 못한 유승은, 빅에어 사상 첫 동메달+韓설상 첫 여자 메달 주인공 '우뚝'

2.

[밀라노 LIVE]韓 쇼트트랙 스타트! 최민정 첫 경기 조편성 공개, 세계 1위와 격돌 김길리 "나쁘지 않아"→이소연 "최대한 3등", 여자 500m '깜짝 메달 도전'

3.

"500m 감각 예열" '빙속신성'이나현 1000m 9위'韓 첫 톱10', 김민선 18위...'네덜란드 미녀 스타' 레이르담 깜짝 금![밀라노live-속보]

4.

[밀라노 LIVE]'시련 끝에 활짝 핀 꽃' 선수 포기 고민했던 18세 '에어 승은', 올림픽에서 '크게' 날아올랐다

5.

"34년만의 최고랭킹!" '2005년생 빙속신성' 이나현, 첫 올림픽서 韓여자1000m 9위 '사상 첫 톱10' 미소... "1000m 발전 가능성 봤다"[밀라노live]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.