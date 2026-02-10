이디야커피, 커피·라떼·제주티 취향별 구성 '설 선물세트' 3종 출시

|
이디야커피가 설을 앞두고 '이디야 설 선물세트' 3종을 출시했다고 밝혔다.
'이디야 다정한 라떼&믹스 선물세트'는 이디야의 대표 커피믹스 2종(스페셜 모카블렌드, 스페셜 아로마 블렌드 헤이즐넛향 커피믹스)과 라떼 3종(카페라떼, 바닐라라떼, 토피넛라떼)으로 구성했다.
'이디야 새해정(情) 커피&머그 선물세트'는 아메리카노 2종(오리지널, 스페셜)과 커피믹스 2종(스페셜 골드블렌드, 클래식 커피믹스)에 투톤 도자기 머그를 함께 담았다.
실용성을 갖춘 구성으로 집과 사무실 등 다양한 공간에서 활용할 수 있도록 했다.
'이디야 복담은 제주티(TEA) 선물세트'는 제주 원산지 콘셉트를 바탕으로 겨울철 선호도가 높은 생강차와 레몬, 한라봉차로 구성했다.
티타임에 어울리는 하트 모양 티스푼을 더해 따뜻한 분위기와 사용 편의성을 함께 강화했다.
'이디야 설 선물세트' 3종은 전국 이디야커피 매장을 비롯해 이디야멤버스 앱 주문하기, 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 다양한 배달 플랫폼을 통해서도 주문 가능하다.
이디야커피 관계자는 "이번 선물세트는 커피와 차로 구분해 고객 선호에 맞게 선택할 수 있도록 구성했다"며 "MD 상품을 더해 실용성도 높인 만큼, 이디야 선물세트를 통해 따뜻한 정과 마음을 나누길 바란다"고 말했다.