하이트진로, '일품진로' 설 선물세트 3종 선보여

최종수정 2026-02-10 09:56

제공=하이트진로

국내 대표 종합 주류기업 하이트진로가 다가오는 설 명절을 맞아 대한민국 증류주 역사와 정통성을 담은 선물세트를 선보인다.

하이트진로는 프리미엄 증류식 소주브랜드 '일품진로' 선물세트를 출시한다고 밝혔다.

총 3종으로 구성해 소비자가 다양한 제품과 가격대를 선택할 수 있도록 기획했다.

먼저,'일품진로 오크25(알코올 도수 25도)' 선물세트는 375ml 3병과 전용 온더락잔 2개로 구성했다.

'일품진로 오크25'는 완성도 높은 목통 숙성 원액만을 하이트진로의 독자적인 노하우로 블렌딩하여 차원이 다른 향과 풍미가 돋보이는 제품이다.

'일품진로 오크43(알코올 도수 43도)' 선물세트는 375ml 2병과 스트레이트잔 3개로 구성했다.

'일품진로 오크43'은 엄격한 온도,습도 관리 하에 보관해온 12년 이상 목통 숙성 원액을 블렌딩해 깊고 부드러운 맛을 자랑한다.

하이트진로100년 증류주 노하우의 정수인 '일품진로(알코올 도수 25도)' 선물세트는 375ml 3병과 온더락잔 2개를 담았다.


'일품진로'는 향과 풍미가 가장 뛰어난 중간 원액만 사용, 영하의 온도에서 잡미,불순물을 걸러내는 냉동 여과공법 후에 최적의 숙성 기간을 거친다.

깔끔하고 부드러운 목넘김과 은은한 맛을 구현한 것이 특징이다.

일품진로 설 선물세트 3종은 2월 1주차부터 전국 대형마트 등 가정채널에서 판매 중이다.

하이트진로는 70년대부터 국내 최초로 목통 숙성고를 도입, 1996년 목통 숙성 블렌딩 '참나무통 맑은소주'를 출시했다.

2007년에는 본격적으로 목통 숙성 소주 브랜드 '일품진로'를 선보였으며, 현재까지 꾸준한 연구와 설비 투자를 이어오며 오크 숙성의 정통성을 지켜오고 있다.

하이트진로는 국내 최대 규모의 오크 숙성고에서 오랜 시간 숙성 원액을 생산하기 위해 오크통의 위치를 주기적으로 교체하며 온도와 습도를 정밀하게 관리해오고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.