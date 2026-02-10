대상 청정원, 건강·가성비·친환경 담은 '2026 설 선물세트' 출시

대상 청정원이 새해 첫 명절인 설날을 앞두고 건강과 가성비, 친환경 가치까지 모두 담은 '2026 설 선물세트'를 선보여 소비자들의 좋은 반응을 얻고 있다.

올해는 새해 건강을 챙길 수 있는 저당, 저칼로리 제품 세트부터 고물가 속 가성비와 실용성이 높은 실속형 세트는 물론, 프리미엄 및 한정판 제품까지 고객 소비 트렌드를 반영해 선택의 폭을 넓혔다.

계속되는 건강 중심의 소비 트렌드에 착안해 지난 추석 처음 선보여 좋은 반응을 얻었던 저당, 저칼로리 선물세트를 올해도 선보인다.

식약처의 저(低), 무(無) 기준을 충족한 제품임을 직관적으로 알 수 있는 'LOWTAG(로우태그)' 엠블럼을 적용한 제품으로, 대상의 자체 기술로 국내 생산한 대체당 '알룰로스'를 활용해 당과 칼로리 섭취 부담을 최소화해 안심하고 먹을 수 있다.

저당 홍초세트, 알룰로스 세트 등으로 다양하게 구성했고, 홍초 세트의 경우 간편하게 음용할 수 있는 전용 보틀을 함께 제공해 활용도를 높였다.

최근 늘고 있는 집밥족을 겨냥해 요리의 '시성비(시간 대비 성능)'를 높여주는 조미료와 소스류 등 간편템 중심으로 실용성을 높인 선물세트도 강화했다.

청정원 대표 인기 제품들로 알차게 채운 '청정원 스페셜 세트'를 비롯해 '팜고급유 선물세트', '재래김 선물세트' 등을 3만 원대부터 다양한 가격대로 만나볼 수 있다.

프리미엄 세트로는 청정원의 노하우와 기술력이 담긴 한식 고급 장류 세트, 찹쌀발아 현미고추장, 우리쌀 현미고추장, 프리미엄 장류 혼합세트, 5년 숙성간장 세트 2종 등을 준비했다.


또, 돈육 함량 92%로 식감과 육즙을 살린 '우리팜 스페셜호 세트', 국물 요리를 손쉽게 완성하는 '맛선생 국물내기 한알 세트', 대상이 국내 단독으로 유통하고 있는 '스키피®(SKIPPY®)' 땅콩버터 세트를 선보인다.

스키피 세트에는 브랜드 참(charm) 액세서리와 스프레더 등 전용 굿즈도 포함했다.

이 외에도 온라인 구매 편의성을 높이기 위해 쿠팡, 네이버 등 주요 이커머스 플랫폼과 협업한 각 채널 전용 선물세트를 선보이고, 명절이나 각종 기념일에 맞춰 구성품을 직접 조합할 수 있는 기업 맞춤형 선물세트 상품도 운영한다.

청정원 '2026 설 선물세트'는 대상 공식 온라인몰 정원e샵을 비롯해 전국의 대형 할인마트, 백화점과 쿠팡, 네이버, G마켓 등에서 만나볼 수 있다.

