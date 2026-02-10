대상 청정원, 건강·가성비·친환경 담은 '2026 설 선물세트' 출시

|
대상 청정원이 새해 첫 명절인 설날을 앞두고 건강과 가성비, 친환경 가치까지 모두 담은 '2026 설 선물세트'를 선보여 소비자들의 좋은 반응을 얻고 있다.
식약처의 저(低), 무(無) 기준을 충족한 제품임을 직관적으로 알 수 있는 'LOWTAG(로우태그)' 엠블럼을 적용한 제품으로, 대상의 자체 기술로 국내 생산한 대체당 '알룰로스'를 활용해 당과 칼로리 섭취 부담을 최소화해 안심하고 먹을 수 있다.
청정원 대표 인기 제품들로 알차게 채운 '청정원 스페셜 세트'를 비롯해 '팜고급유 선물세트', '재래김 선물세트' 등을 3만 원대부터 다양한 가격대로 만나볼 수 있다.
프리미엄 세트로는 청정원의 노하우와 기술력이 담긴 한식 고급 장류 세트, 찹쌀발아 현미고추장, 우리쌀 현미고추장, 프리미엄 장류 혼합세트, 5년 숙성간장 세트 2종 등을 준비했다.
또, 돈육 함량 92%로 식감과 육즙을 살린 '우리팜 스페셜호 세트', 국물 요리를 손쉽게 완성하는 '맛선생 국물내기 한알 세트', 대상이 국내 단독으로 유통하고 있는 '스키피®(SKIPPY®)' 땅콩버터 세트를 선보인다.
스키피 세트에는 브랜드 참(charm) 액세서리와 스프레더 등 전용 굿즈도 포함했다.
이 외에도 온라인 구매 편의성을 높이기 위해 쿠팡, 네이버 등 주요 이커머스 플랫폼과 협업한 각 채널 전용 선물세트를 선보이고, 명절이나 각종 기념일에 맞춰 구성품을 직접 조합할 수 있는 기업 맞춤형 선물세트 상품도 운영한다.
청정원 '2026 설 선물세트'는 대상 공식 온라인몰 정원e샵을 비롯해 전국의 대형 할인마트, 백화점과 쿠팡, 네이버, G마켓 등에서 만나볼 수 있다.