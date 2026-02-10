"설 명절 자금 운용 부담 덜어주고 경기 선순환 기여"…한화그룹, 협력사 대금 1790억원 조기 지급

설 명절을 앞두고 한화그룹이 약 1790억원의 협력사 대금을 조기 지급한다고 밝혔다. 한화에어로스페이스 745억원,한화오션 553억원, 한화 건설부문 117억원 등이다.

한화그룹 계열사들은 협력사의 자금 운용 부담을 덜어주기 위해 설, 추석 명절마다 대금을 조기 지급해 왔다. 대금 조기지급이 명절을 앞두고 성과급 지급, 2·3차 협력사에 대한 자금집행 등 비용 부담이 늘어나는 협력사의 자금부담을 덜어주고 경기 선순환에 기여할 것으로 기대된다는 설명이다.

올해 신년사에서 김승연 한화그룹 회장은 "협력사의 근로자도 한화의 식구이고, 지역사회도 한화의 사업 터전"이라면서 "멀리 잘 가려면 함께 해야 합니다"라고 한화그룹의 상생경영 원칙인 '함께 멀리'의 철학을 강조한 바 있다.

한편 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화솔루션 등 주요 계열사들은 명절을 앞두고 지역사회를 위한 나눔 활동을 편다.

한화에어로스페이스는 창원, 여수, 보은 등의 사업장에서 지역 어르신과 소외계층에게 쌀과 생필품 등을 전달한다. 한화오션과 한화솔루션도 거제, 울산, 여수의 사업장에서 지역민, 고객사 직원 및 가족 등과 함께 명절음식 나눔 등 후원행사와 환경정화 행사를 개최한다.
