정용진 신세계그룹 회장이 설 명절 앞두고 찾은 매장은?

정용진 신세계그룹 회장이 설 명절을 앞둔 9일 트레이더스 인천 구월점을 찾아 현장경영에 나섰다.
작년 9월에 문을 연 구월점은 가장 최근에 개점한 트레이더스로 전국 최대 규모다. 트레이더스의 핵심인 '알뜰 장보기'뿐만 아니라 다채로운 로드쇼와 차별화 상품 그리고 테넌트 매장까지 더해진 업그레이드 매장이다.
매장 곳곳에서 직원들을 만난 정 회장은 "명절 준비로 바쁘실 것 같아 망설였지만 꼭 한 번 직접 뵙고 감사 인사를 드리고 싶었다"고 전했고, 매장에서 인사를 건네는 고객들에게는 "자주 오세요"라며 화답했다.
구월점은 작년 9월 개장 한 달여 만에 추석을 지냈고 이번 설이 두 번째 명절 시즌이다. 인천의 새로운 '알뜰 장보기 성지'로 자리매김해가는 시기에 또 한 번 제대로 고객 호응을 얻을 수 있는 대목을 맞이한 셈이다.
정 회장은 명절 먹거리를 준비하려 식료품 코너에 몰려드는 고객들을 보며 "작은 사고도 나지 않도록 신경 써야 한다"고 말했다. 또 "명절을 앞두고 안전한 매장에서 믿고 살 수 있는 좋은 상품들을 제공한다면 고객들이 갖는 우리 점포들에 대한 이미지는 한층 좋아질 것"이라고 했다.
선물세트 코너를 보면서는 "트레이더스가 장보기뿐만 아니라 알뜰하게 선물세트를 장만하려는 이들에게도 인기가 점점 높아질 것 같다"고도 했다. 선물세트 코너를 지나 최근까지 '오픈런'과 '품절 대란'을 일으키며 큰 화제를 모은 '두쫀쿠' 상품을 기획한 로드쇼도 둘러보았다. 9일부터 닷새간 진행되는 두쫀쿠 로드쇼는 하루 2,000개 물량을 개당 5,000원 대로 판매 중이다. 시중보다 저렴한 판매가에 고객들은 "판매 양으로나 가격으로나 역시 트레이더스"라고 말했다.
구월점은 오픈 이후 점포 역대 최대 매출 기록을 경신했고 지금은 하남점에 이어 전국 2등 점포로 자리잡았다. 직영 매장 2,900평(9,586m2)과 더불어 테넌트(입점 매장) 1,700평(5,851m2)으로 구성돼 종전 대용량·가성비 장보기뿐만 아니라 다양한 브랜드 경험을 한 공간에서 제공하는 원스톱 쇼핑 모델을 구현했다.
트레이더스는 2025년 3분기 총 매출이 1조4억원으로 사상 처음 분기 매출 1조원을 돌파했다. 1∼3분기 누계 영업이익도 전년 대비 27.2% 증가했다. 고물가 속에 차원이 다른 가성비 장보기를 할 수 있는 창고형 할인점에 대한 수요가 계속 증가하는 상황에 맞게 매장을 늘리고 고객들이 꼭 필요로 하는 상품을 제공한 결과다.
정 회장은 "16년 전 트레이더스 1호점을 열었을 때, 고객들에게 생소한 창고형 할인점 모델에 대한 우려와 이걸 굳이 해야 되냐는 의문도 있었지만 뚝심 있게 혁신을 계속한 결과가 지금의 트레이더스를 만들었다"면서, "앞으로도 지금의 성과에 만족하지 말고 계속 새 먹거리를 찾아야 하고, 또한 찾은 거에 만족하지 말고 계속 발전시켜야 한다"며 "앞으로 더욱 치열해질 유통 시장 경쟁에서 우리가 살아남는 길이 그것"이라고 강조했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com