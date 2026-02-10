여성이 남성보다 더 추위타는 과학적 이유

|
[스포츠조선 장종호 기자] 추운 겨울철 남녀가 실내 기온을 두고 벌이는 '온도 전쟁'의 비밀이 과학적으로 밝혀졌다.
연구팀은 "피부 온도 자체는 남녀 간 큰 차이가 없었다"면서 "여성들이 남성보다 추위를 더 느끼는 이유는 휴식 시 기초대사율이 낮기 때문"이라고 설명했다. 기초대사율은 호흡, 혈액순환, 체온 유지 등 생명 유지에 필요한 최소한의 에너지를 의미한다. 남성은 근육량이 많아 여성보다 평균 23% 높은 기초대사율을 보이는데, 이는 더 많은 열을 발생시킨다는 뜻이다.
즉, 작은 체구의 여성은 큰 체구의 남성보다 추위를 더 잘 느끼며, 마른 체형의 남성 역시 체지방이 적어 추위를 더 크게 느낄 수 있다는 것이다.
이와 함께 일부 선행 연구에서는 여성의 경우 남성보다 본래 체온이 더 높아 외부의 차가운 공기를 상대적으로 더 차갑게 인식할 수 있다는 점도 지적됐다. 스트레스, 흡연, 식습관, 호르몬 피임약 등 외부 요인 역시 체온 감각에 영향을 줄 수 있다.
결국 남녀가 같은 공간에서 서로 다른 온도를 느끼는 이유는 단순히 '성별 차이'가 아니라, 체격과 근육량, 체지방률 등 복합적인 생리학적 요인 때문이라는 결론이다.
