양천구, 청년창업자 돕는다... '2026년 청년점포 육성사업' 참여자 모집

기사입력 2026-02-11 17:41


양천구, 청년창업자 돕는다... '2026년 청년점포 육성사업' 참여자 …
제공=양천구

양천구(구청장 이기재)는 창업을 희망하는 청년의 경제적 부담을 줄이고 초기 창업자의 안정적인 정착을 돕기 위해 '2026년 청년점포 육성사업'을 추진한다.

'청년점포(기업) 육성사업'은 창업을 준비 중이거나 창업 초기 단계에 있는 청년에게 임차료, 홍보비, 리모델링비 등 창업 비용 일부를 지원하고, 창업 절차와 세무·회계 교육, 맞춤형 컨설팅을 제공해 자생력 있는 점포로 성장하도록 돕는 정책이다.

지난 8년간 이 사업을 통해 청년점포 44곳이 총 6억여 원을 지원받아 식당·카페, 소품샵, 반찬가게 등 다양한 업종 창업에 성공한 바 있다.

특히 2023년 창업한 베이커리카페 '로컬코너'는 지역 주민 사이에서 입소문을 타며 꾸준한 매출 성장을 이뤄냈고, 지난해에는 2호점을 개점하며 청년 창업 성공 사례로 자리매김하고 있다.

양천구는 창업에 필요한 실질적인 비용 지원과 단계별 창업 교육·컨설팅을 통해 청년 창업의 진입 장벽을 낮추고, 청년 창업가가 지역 상권에 안정적으로 정착하도록 지원해 일자리 창출과 골목상권 활성화로 이어지는 선순환 구조를 만든다는 계획이다.

모집 대상은 공고일 기준 사업자등록일로부터 2년 이내인 자로, 양천구에서 창업을 희망하거나 창업한 19세 이상 39세 이하 청년이다.

의무복무를 마친 제대군인은 복무 기간을 고려해 연령 상한이 최대 3년까지 연장된다.

지원 대상자는 1차 서류심사와 2차 사업계획 발표 및 면접 심사를 거쳐 선정된다.


구는 서류 심사 합격자 전원에게 상권 분석과 마케팅 등 창업 기본 교육과 1대1 맞춤형 컨설팅을 제공하고, 이를 토대로 2차 사업계획 발표 및 면접심사를 시행해 최종 대상자를 확정할 계획이다.

최종 선정자에게는 자부담금의 50% 범위에서 협약일부터 1년간 임차료 월 최대 100만원, 홍보비 최대 100만원을 지원한다. 예비 창업가는 리모델링 비용도 최대 1000만 원까지 지원받을 수 있다.

참여를 원하는 청년 창업가는 구청 홈페이지 내 공지사항에서 구비서류를 확인한 뒤 담당자 이메일로 신청 할 수 있으며 오는 26일까지 참여자를 모집한다.

이기재 양천구청장은 "청년 창업은 개인의 도전을 넘어 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 중요한 동력"이라며 "창업 초기 부담을 줄이고 지속 가능한 성장을 돕는 실질적인 지원을 통해 청년이 안심하고 도전할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.