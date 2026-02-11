폭스바겐그룹, 전기 구동 시스템 누적 생산 500만 대 돌파하며 전 세계 전기차 부문에서 이정표 달성

사진제공=폭스바겐그룹 코리아

폭스바겐그룹이 전 세계적으로 총 500만 대의 전기 구동 시스템을 생산하며 새로운 이정표를 세웠다. 헝가리 죄르, 독일 카셀과 주펜하우젠, 중국 톈진 소재 공장들이 함께 이뤄낸 이번 성과는 그룹 차원의 기술력과 생산 네트워크의 역량은 물론, 다양한 브랜드와 지역에 걸쳐 체계적으로 확대되고 있는 전동화 전략의 결실을 보여준다.

특히 폭스바겐그룹 컴포넌트의 역량 네트워크가 핵심적인 역할을 수행했다. 그중 독일의 카셀 공장은 2025년 한 해에만 전기 구동 시스템 생산량을 전년 대비 약 24% 늘리며 85만 대 이상의 생산 실적을 기록했다.

토마스 슈말 폭스바겐그룹 기술 부문 이사회 멤버는 "500만 대의 전기 구동 시스템 생산은 내연기관과 배터리 전기차 세그먼트 모두에서 폭스바겐그룹의 리더십을 증명한 이정표"라며, "그룹은 글로벌 개발 및 생산 네트워크를 통해 전기 구동 시스템의 모든 요소를 완전히 파악하고 있으며, 이는 혁신을 가속화하고 독보적인 품질을 보장할 수 있게 해준다"고 말했다. 아울러 "특히 이번에 첫 번째 펄스 인버터를 자체 개발함으로써 추가적인 전문성을 확보함과 동시에, 전기 구동 시스템의 '두뇌' 역할을 하는 제어 장치를 직접 다루도 있다. 이는 고객에게 최상의 성능을 보장할 뿐만 아니라, 폭스바겐그룹의 기술적 자립성을 더욱 공고히 하는 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.

현재 그룹 내에서 가장 폭넓게 사용되는 전기 구동 시스템은 APP550으로, 폭스바겐의 ID. 패밀리를 비롯해 스코다 엔야크, 쿠프라 타바스칸 등에 탑재되고 있다. 현재까지 카셀에 위치한 그룹 컴포넌트 공장에서만 총 100만 대의 APP550이 생산되었다.

이 시스템은 효율성, 주행 성능 및 정숙성 측면에서 폭스바겐그룹 볼륨 세그먼트의 새로운 기준을 제시하고 있다. 이전 모델과 동일한 크기를 유지하면서도 에너지 소비량은 약 20% 절감한 반면, 토크와 출력은 각각 약 75%와 40%씩 향상시키며 주행거리 연장과 가속 성능 개선, 그리고 소음 감소 측면에서 괄목할 만한 발전을 이뤄냈다.

양산형 APP550 전기 구동 시스템은 최고출력 240kW(약 326마력), 최대토크 560Nm의 성능을 발휘한다. 또한 오일·물 복합 냉각 시스템을 채택해 별도의 펌프 없이도 최적의 온도 제어가 가능하다. APP550은 전 세계적으로 차량 개발 및 생산에 있어 최고 수준의 품질 표준을 준수하고 있는 그룹의 역량을 다시 한번 증명하는 사례다.

폭스바겐그룹의 통합 네트워크는 엔지니어링과 산업화부터 전력 전자 장치(power electronics), 물류에 이르기까지 전기 구동 시스템 개발의 전 과정을 책임진다. 폭스바겐그룹 컴포넌트의 카셀 공장과 같은 역량 센터는 전기 구동 시스템 및 펄스 인버터와 같은 핵심 기술을 양산 단계로 끌어올리는 데 중추적인 역할을 담당하고 있다.

도심형 전기차 패밀리의 전기 구동 시스템에 그룹 자체 개발 펄스 인버터 적용


폭스바겐그룹이 독자적으로 선보이는 펄스 인버터는 전기 구동 시스템의 핵심 구성요소다. 폭스바겐그룹 컴포넌트가 개발한 이 인버터는 외부 조달 인버터 대비 제품 개발 속도 향상, 원가 절감, 생산 독립적 확보 등의 이점을 제공하며, 향후 여러 브랜드의 미래 전기 구동 시스템에 폭넓게 적용될 예정이다.

또한, 신형 APP290 전기모터에는 반도체 소재로 실리콘 카바이드(SiC, 탄화규소)를 사용함으로써 도심형 전기차 패밀리 모델들 ID. 폴로, 스코다 에픽, 쿠프라 라발 등의 주행거리를 늘리고 일상 주행 성능을 개선하는 등 뚜렷한 이점을 제공할 예정이다. 현재 그룹 내에서 개발 및 생산 중인 APP290 전기모터는 85kW(약 116마력)에서 166kW(약 226마력)에 이르는 다양한 성능 수준으로 제공될 예정이며, 400V 기술이 적용된다.


