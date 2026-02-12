'먹는굿즈' 먹고놀랩, '서해오면' 카카오메이크스 입점

서해오면이 지난 9일 카카오메이커스에 입점했다. 서해오면은 해양수산부와 한국어촌어항공단, 지역기반 미식 콘텐츠 전문기업 먹고놀랩의 '놀고먹기연구소'가 공동으로 개발했다. 서해오면은 충청남도 보령시의 대표적인 바지락 산지 군헌어촌마을과 협력을 통해 원료의 품질을 높이면서 지역상생의 가치를 담은 것이 특징이다.
12일 먹고놀랩에 따르면 서해오면은 동결 건조한 바지락 살을 그대로 담아 신선한 바지락의 감칠맛과 식감을 그대로 구현했다. 진한 마늘향이 감도는 하얀국물을 채택해 바지락의 향을 끌어올려 조개 칼국수의 느낌을살렸다. 조개 육수의 풍미를 향상시키는 동시에 나트륨의 함량은 줄였고, 건면과 유탕면의 장점을 갖춘 면을 사용해 국물의 느끼함을 없애고 면의 식감을 끌어올렸다. 크라우드 펀딩을 기반으로 하는 카카오메이커스는 '서해오면'의 맛과 함께 상생의 가치에 주목했다. 식품으로서의 경쟁력 뿐만아니라 어촌마을과 협업을 통해 지역 소득과 관광을 연계하는새로운 동력원으로서 가치를 높게 평가했다.
놀고먹기연구소는 '서해오면'을 시작으로 '동해오면', '남해오면'등 대한민국의 해양권을 대표하는 프리미엄 라면시리즈를 순차적으로 선보일 계획이다. 한국 바다의 맛을 즐길 수 있는 '먹는굿즈'로 발전시켜 국내 어촌식문화의 다양성과 지속 가능한수익창출, 해양관광모델 등을 확산시켜 나간다는구상이다. 이우석 놀고먹기연구소장은 "카카오메이커스를 통해 '서해오면'을 많은분에게 선보일 수 있게됐다"며 "서해오면은 인구감소와 기후변화 등으로 어려움을 겪고 있는 어촌에 활기를 불어 넣을 수 있는 의미 있는제품"이라고 말했다.