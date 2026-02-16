시몬스 침대, 현대백화점 무역센터점에 뷰티레스트 블랙 팝업스토어 오픈

수면 전문 브랜드 시몬스가 현대백화점 무역센터점에 '뷰티레스트 블랙' 팝업스토어를 오픈한다.
시몬스 침대의 최상위 라인인 뷰티레스트 블랙은 '초프리미엄의 표본'이자 특급호텔 스위트룸 침대로 유명하다. 출시 2년 만인 지난 2018년 300억 원의 매출을 기록했고, 2023년에는 처음으로 월 판매량 300개를 돌파하는 등 매년 가파른 상승세를 나타냈다.
뷰티레스트 블랙 팝업스토어가 자리한 현대백화점 무역센터점 4층 '하이엔드 리빙관'은 최고급 가구 브랜드가 집결한 공간이다. 오는 25일까지 열리는 이번 팝업스토어에서는 시몬스 침대의 독보적인 기술력과 엄선된 프리미엄 소재를 결합한 '뷰티레스트 블랙'의 최고가 모델인 '켈리(Kelly)'를 비롯해 '로렌(Loren)', '브리짓(Brigitte)' 등 다양한 라인업을 경험할 수 있다.
여기에 최근 시몬스가 새롭게 선보인 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 프레임 '하우티(Hawti)'부터 유니크한 패브릭 소재에 벨벳 파이핑 포인트를 더한 '라시드(Rasid)'까지 인기 프레임이 함께 비치돼 소비자 선택의 폭을 넓혔다.
팝업스토어에는 '스프링 내구성 시험기'를 설치해 국가 공인 기준보다 높은 시몬스 침대만의 극한 테스트도 만나볼 수 있다.
한편, 시몬스는 이번 팝업스토어 오픈을 기념해 사은품 증정 등 다채로운 혜택을 준비했다.
시몬스 침대는 '국민 매트리스 4대 안전 키워드(▲라돈·토론 안전제품 인증 ▲불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 생산 ▲기후에너지환경부 국가 공인 친환경 인증 ▲UL 그린가드 골드 인증)'를 내세우며 시장 눈길을 끌고 있다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com