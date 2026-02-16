시몬스 침대, 현대백화점 무역센터점에 뷰티레스트 블랙 팝업스토어 오픈

기사입력 2026-02-16 10:56


시몬스 침대, 현대백화점 무역센터점에 뷰티레스트 블랙 팝업스토어 오픈

수면 전문 브랜드 시몬스가 현대백화점 무역센터점에 '뷰티레스트 블랙' 팝업스토어를 오픈한다.

시몬스 침대의 최상위 라인인 뷰티레스트 블랙은 '초프리미엄의 표본'이자 특급호텔 스위트룸 침대로 유명하다. 출시 2년 만인 지난 2018년 300억 원의 매출을 기록했고, 2023년에는 처음으로 월 판매량 300개를 돌파하는 등 매년 가파른 상승세를 나타냈다.

뷰티레스트 블랙 팝업스토어가 자리한 현대백화점 무역센터점 4층 '하이엔드 리빙관'은 최고급 가구 브랜드가 집결한 공간이다. 오는 25일까지 열리는 이번 팝업스토어에서는 시몬스 침대의 독보적인 기술력과 엄선된 프리미엄 소재를 결합한 '뷰티레스트 블랙'의 최고가 모델인 '켈리(Kelly)'를 비롯해 '로렌(Loren)', '브리짓(Brigitte)' 등 다양한 라인업을 경험할 수 있다.

여기에 최근 시몬스가 새롭게 선보인 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 프레임 '하우티(Hawti)'부터 유니크한 패브릭 소재에 벨벳 파이핑 포인트를 더한 '라시드(Rasid)'까지 인기 프레임이 함께 비치돼 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

팝업스토어에는 '스프링 내구성 시험기'를 설치해 국가 공인 기준보다 높은 시몬스 침대만의 극한 테스트도 만나볼 수 있다.

한편, 시몬스는 이번 팝업스토어 오픈을 기념해 사은품 증정 등 다채로운 혜택을 준비했다.

시몬스 침대는 '국민 매트리스 4대 안전 키워드(▲라돈·토론 안전제품 인증 ▲불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 생산 ▲기후에너지환경부 국가 공인 친환경 인증 ▲UL 그린가드 골드 인증)'를 내세우며 시장 눈길을 끌고 있다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제니·이민정 이어 장윤정도, '생일초=흡연 논란' 퍼포먼스 동참 "서글픈 생일 30년"

2.

뉴진스 민지, 팀 복귀 안 하나?…한국 떠났다는 목격담 터졌다[SC이슈]

3.

"충주맨 개XX"..목격자 "김선태에 시기·질투·뒷담화 심각 수준"

4.

'충주맨' 김선태, 사직서 낸 다음 날 박정민 '휴민트' 무대인사 참석

5.

노홍철, ‘약 취한 사자’ 의혹에 결국 입장 밝혔다 “윤리적인 교감” 해명

연예 많이본뉴스
1.

제니·이민정 이어 장윤정도, '생일초=흡연 논란' 퍼포먼스 동참 "서글픈 생일 30년"

2.

뉴진스 민지, 팀 복귀 안 하나?…한국 떠났다는 목격담 터졌다[SC이슈]

3.

"충주맨 개XX"..목격자 "김선태에 시기·질투·뒷담화 심각 수준"

4.

'충주맨' 김선태, 사직서 낸 다음 날 박정민 '휴민트' 무대인사 참석

5.

노홍철, ‘약 취한 사자’ 의혹에 결국 입장 밝혔다 “윤리적인 교감” 해명

스포츠 많이본뉴스
1.

“한국의 미녀 군단, 비주얼 미쳤다!”, “예쁘고 강하다”...도대체 얼마나 이쁘길래, 일본 역대급 난리법석

2.

"구자욱, 디아즈, 최형우, 김영웅 나온다고 피해갈 건가" 투수 전문 감독이, 김택연에게 '생존' 키워드를 제시했다 [시드니 현장]

3.

'현폼 국대 원탑입니다' 오현규, 튀르키예 진출 후 2경기 연속골 쾅→"20년만에 진기록"…팬들 "Oh! Oh!" 연호

4.

송성문 뛸 자리가 없다! 외야 가능성 현실 되나…'먹튀 악몽 → 최저 연봉' 거포 합류

5.

원투펀치의 충격적 부상 이탈...류지현호, 차-포 다 떼고 어떻게 일본, 대만 이기나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.