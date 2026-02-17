[설 연휴 응급대처-치주질환] 심한 경우엔 얼굴도 부어…바로 치과 가야 하는 증상은?

 사진출처=클립아트코리아(이화의료원)

[스포츠조선 장종호 기자] 민족 대명절 설은 가족과 함께하는 따뜻한 시간이지만, 매년 연휴 기간이면 응급실은 오히려 더 분주해진다.

장거리 이동, 과식과 음주, 추운 날씨, 집안일 증가 등이 겹치면서 각종 응급질환과 사고가 잇따르기 때문이다.

전문가들은 "즐거운 명절일수록 기본적인 건강 수칙을 지키는 것이 무엇보다 중요하다"고 당부한다.

명절 스트레스로 인해 발생하는 치주질환 대처법을 이대목동병원 치과치주과 방은경 교수와 함께 Q&A로 정리했다.

Q. 설 명절 기간, 왜 치아와 잇몸 건강에도 특히 신경 써야 하나?

A. 명절에는 다양한 음식 섭취와 음주로 인해 양치질이 소홀해지기 쉽다. 이때 남은 음식물 찌꺼기는 치아와 잇몸 사이에서 구강 내 세균의 먹이가 되어 충치와 잇몸 염증의 원인이 될 수 있다.

Q. 명절 스트레스가 치주질환과도 직접적인 관련이 있나?

A. 우리 입안에는 다양한 세균이 공존하고 있으며, 이 균형이 깨져 병원균이 우세해지면 치주질환이 발생한다. 즉 세균이 증가하거나 면역력이 저하될 때 치주질환이 생기기 쉬운데, 장거리 운전으로 인한 피로, 수면 부족, 스트레스 등으로 면역력이 떨어지면 치주질환이 발생할 수 있다.


Q. 명절 연휴 동안 스트레스와 생활 리듬 변화로 발생하거나 악화할 수 있는 대표적인 치주질환은?

A. 치주질환 중 구강 내 세균이 직접적인 원인이 되는 대표적인 질환은 치은염과 치주염이다. 치은염은 잇몸에만 염증이 생긴 상태, 치주염은 염증이 더 진행되어 치조골까지 퍼진 상태를 말한다. 명절 동안 단 음식과 탄수화물 섭취가 늘고 양치 횟수가 줄어들면 치주염 원인균이 빠르게 증식해 증상이 나타날 수 있다.

Q. 명절 이후 어떤 증상이 나타나면 치주질환을 의심?

A. 잇몸이 붉게 변하고 붓거나, 양치나 치실 사용 시 출혈이 나타날 수 있다. 통증과 구취가 심해지고 치아가 흔들리는 느낌이 들거나 잇몸에서 고름이 나기도 한다. 심한 경우에는 얼굴이 붓는 증상이 나타날 수 있다.

Q. 명절 지나고 잇몸이 좀 불편한데, 며칠 지켜봐도 되는 경우와 바로 병원에 와야 하는 경우는 어떻게 구분?

A. 경미한 경우에는 잇몸의 뚜렷한 외형 변화는 없지만 욱신거리는 통증이 약하게 느껴질 수 있고, 혀로 만졌을 때 약간 붓는 정도이며 양치나 치실 사용 시 소량의 출혈이 나타날 수 있다.

반면 눈으로 봐도 잇몸이 심하게 붓고 만졌을 때 물컹한 느낌이 들며 출혈이 많다면 위험 신호로 볼 수 있다. 치아가 심하게 흔들리거나 잇몸에서 노란 고름이 나오고 얼굴까지 붓는 증상이 동반된다면 농양이 형성되었을 가능성이 높으므로 즉시 치과 진료가 필요하다.

Q. 명절 연휴 동안 잇몸 건강을 지키기 위해 일상에서 실천할 수 있는 관리법에는 어떤 것들이 있나?

A. 늦은 식사나 음주 후에도 양치질을 빠뜨리지 않는 것이 중요하다. 모임 등으로 바로 양치가 어려운 경우에는 치실이나 구강청결제를 활용하는 것도 도움이 되며, 충분한 수면을 통해 면역력이 떨어지지 않도록 관리해야 한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


방은경 교수

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.