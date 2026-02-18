가족친화경영 가속 KT&G, 임직원 자녀 대상 입학 축하선물 전달

기사입력 2026-02-18 16:04


가족친화경영 가속 KT&G, 임직원 자녀 대상 입학 축하선물 전달
KT&G가 올해 초?중?고등학교에 입학하는 임직원 자녀 460명에게 CEO의 메시지 카드와 축하 선물을 전달했다고 18일 밝혔다.

KT&G는 가족친화 프로그램 '가화만사성'의 일환으로 매년 임직원 자녀의 입학을 축하하는 이벤트를 진행해오고 있다. '가화만사성'은 '가정이 화목해야 회사의 모든 일이 잘 이루어진다'는 의미를 담은 프로그램으로, 지난 2017년부터 임직원들의 일과 가정의 균형적인 삶을 지원하기 위해 운영되고 있다.

올해는 자녀들의 면역력 관리와 실용성을 함께 고려한 맞춤형 선물을 구성했다. 각 연령대에 맞춰 정관장 '홍이장군', '아이패스' 등 홍삼제품과 패브릭 필통, 자녀 개개인의 이름이 각인된 연필 등으로 선물세트를 준비했다. 해외에서 근무 중인 주재원 가족들에게도 동일한 선물세트가 배송될 예정이다

KT&G는 2015년부터 출산휴가 후 육아휴직으로 자동전환되는 '자동육아휴직 제도'를 도입하는 등 육아친화적 환경을 조성해 왔다. 이밖에 정시퇴근을 위한 'PC셧다운제'와 '가족사랑휴가', '직장내 어린이집', 5년마다 부여되는 '리프레쉬 휴가' 등 다양한 제도도 운영 중이다. KT&G는 가족친화제도를 모범적으로 운영한 공로를 인정받아 2018년 '가족친화 우수기업'으로 선정돼 국무총리 표창을 받은 바 있으며, 성평등가족부의 '가족친화기업' 인증을 2015년부터 현재까지 유지 중이다.

KT&G 관계자는 "다양한 가족친화제도를 통해 임직원의 가족까지 배려하는 일터로 만들기 위해 노력하고 있다"며 "지속적으로 가족친화경영을 실천하며 일과 가정이 양립하는 기업문화를 구축해 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



