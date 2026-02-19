영양 설계·패키지 디자인 업그레이드…대상웰라이프, '아르포텐' 리뉴얼 출시
대상웰라이프가 에너지샷 '아르포텐'을 영양 설계와 패키지 디자인을 함께 업그레이드해 리뉴얼 출시했다.
'아르포텐'은 1병(100mL)에 L-아르지닌 3,000mg과 타우린 2,000mg을 함유한 제품이다. 기존 제품 대비 L-아르지닌과 타우린 함량을 각각 1,000mg 강화해 활력 설계를 한층 높였다. 여기에 비타민B군을 더해 일상 속 활력 관리에 도움을 줄 수 있도록 구성했다.
특히 한 손에 들어오는 소용량 샷 타입으로 휴대가 간편해 운동 전후, 장시간 업무나 학업 중, 야외 활동 시에도 부담 없이 섭취할 수 있다. 아르기닌 특유의 풍미 부담을 줄이고 시원달콤한 배 맛으로 깔끔하게 마실 수 있도록 설계했다.
패키지 디자인도 함께 개선했다. 퍼플과 옐로 컬러 조합을 적용해 제품의 에너지 콘셉트를 직관적으로 전달하고, 주요 성분과 특징을 한눈에 확인할 수 있도록 가독성을 높였다.
대상웰라이프 관계자는 "아르포텐은 일상 속 활력 관리가 필요한 소비자들을 위해 간편성과 영양 설계를 동시에 고려한 제품"이라며, "앞으로도 일상 속에서 부담 없이 활력을 챙길 수 있는 제품을 꾸준히 선보일 계획"이라고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
