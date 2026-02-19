영양 설계·패키지 디자인 업그레이드…대상웰라이프, '아르포텐' 리뉴얼 출시

기사입력 2026-02-19 16:19


영양 설계·패키지 디자인 업그레이드…대상웰라이프, '아르포텐' 리뉴얼 출…

대상웰라이프가 에너지샷 '아르포텐'을 영양 설계와 패키지 디자인을 함께 업그레이드해 리뉴얼 출시했다.

'아르포텐'은 1병(100mL)에 L-아르지닌 3,000mg과 타우린 2,000mg을 함유한 제품이다. 기존 제품 대비 L-아르지닌과 타우린 함량을 각각 1,000mg 강화해 활력 설계를 한층 높였다. 여기에 비타민B군을 더해 일상 속 활력 관리에 도움을 줄 수 있도록 구성했다.

특히 한 손에 들어오는 소용량 샷 타입으로 휴대가 간편해 운동 전후, 장시간 업무나 학업 중, 야외 활동 시에도 부담 없이 섭취할 수 있다. 아르기닌 특유의 풍미 부담을 줄이고 시원달콤한 배 맛으로 깔끔하게 마실 수 있도록 설계했다.

패키지 디자인도 함께 개선했다. 퍼플과 옐로 컬러 조합을 적용해 제품의 에너지 콘셉트를 직관적으로 전달하고, 주요 성분과 특징을 한눈에 확인할 수 있도록 가독성을 높였다.

대상웰라이프 관계자는 "아르포텐은 일상 속 활력 관리가 필요한 소비자들을 위해 간편성과 영양 설계를 동시에 고려한 제품"이라며, "앞으로도 일상 속에서 부담 없이 활력을 챙길 수 있는 제품을 꾸준히 선보일 계획"이라고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

쯔위, "다리 살 빼라" 무례한 팬에 사이다 일침…"돈 아껴서 써라"

2.

안선영 "여자들 유지보수 안하면 추해"…물건 비유 발언에 갑론을박

3.

29기 정숙 "도와달라" 호소하더니…♥영철과 병원行 예고 "꼭 데려갈 것"

4.

남보라, '임신 5개월차'에 찾아온 날벼락 "고위험 산모라..."

5.

'고위험 산모' 남보라, 산부인과서 母와 눈물..."정말 중요한 검사" ('편스토랑')

연예 많이본뉴스
1.

쯔위, "다리 살 빼라" 무례한 팬에 사이다 일침…"돈 아껴서 써라"

2.

안선영 "여자들 유지보수 안하면 추해"…물건 비유 발언에 갑론을박

3.

29기 정숙 "도와달라" 호소하더니…♥영철과 병원行 예고 "꼭 데려갈 것"

4.

남보라, '임신 5개월차'에 찾아온 날벼락 "고위험 산모라..."

5.

'고위험 산모' 남보라, 산부인과서 母와 눈물..."정말 중요한 검사" ('편스토랑')

스포츠 많이본뉴스
1.

이렇게 친절한 한국인 월클 없습니다, "온두라스에 기억될 손흥민"...SON '월클' 팬서비스에 눈물 펑펑 화제

2.

[단독]FC서울 해냈다, '요르단 국가대표' 야잔 잡기 성공…2026년 함께한다

3.

중국 여자축구대표팀은 프라다를 입는다. 왜?

4.

한국 날벼락! 그나마 유일한 100마일 투수였는데, WBC 대표팀 마무리 오브라이언→김택연으로 교체

5.

롯데 프런트도 망연자실. 23시까지 지켰는데 뭘 더 어떻게 해야하나 → KBO 이중징계 가능성도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.