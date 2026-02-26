롯데GRS, 안전보건공단 주관 '근로자 건강증진활동 우수사업장' 선정

롯데리아, 엔제리너스, 크리스피크림 도넛 등 외식 프랜차이즈 브랜드를 운영하는 롯데GRS가 한국산업안전보건공단이 주관하는 '건강증진활동 우수사업장'으로 선정됐다.

근로자 건강증진활동 우수사업장은 고용노동부 고시에 따라 근로자의 신체적, 정신적 건강 증진을 목적으로 사업장 내에서 추진하는 건강증진 체계 구축 및 프로그램 운영 실태를 평가해 우수한 사업장을 선정하는 제도다.

롯데GRS는 근로자의 건강 증진과 질병 예방에 중점을 둔 보건관리 체계를 마련하고 매년 정기 종합건강검진 지원을 비롯해 '찾아가는 건강상담실', 근골격계 질환 예방을 위한 프로그램 '근골제로' 등 다양한 프로그램을 운영해 왔다.

이번 선정 과정에서 건강증진 활동이 일회성에 그치지 않고 건강증진활동 체계를 구축하고 지속적으로 개선해 온 점에서 높은 평가를 받고 우수사업장으로 선정됐다.

롯데GRS는 "이번 우수사업장 선정은 근로자의 건강을 핵심 가치로 삼고 지속적으로 노력해 온 성과"며, "앞으로도 건강한 일터 조성을 위한 건강증진 프로그램을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 전했다.

