삼성전자, AI폰 '갤S26 시리즈' 공개…기능 제안·전문가 수준 카메라 경험 제공

삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에 위치한 팰리스 오브 파인 아트(Palace of Fine Arts)에서 '갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked 2026)' 행사를 개최, 3세대 AI 폰 '갤럭시 S26 시리즈(갤S26 시리즈)'를 공개했다.
삼성전자에 따르면 '갤S26 시리즈'는 '갤S26 울트라', '갤S26+', '갤S26' 총 3개의 모델로 구성됐다. 전작 대비 대폭 업그레이드된 하드웨어와 카메라 및 직관적인 갤럭시 AI 기능을 갖췄고, 안전한 사용 경험을 위해 사생활 보호 기술과 보안 기능도 강화됐다. 갤S26 울트라는 모바일폰 최초로 측면에서 보이는 화면을 제한할 수 있는 '프라이버시 디스플레이(Privacy Display)'를 탑재했다.
삼성전자 대표이사 노태문 DX부문 사장은 "삼성전자는 많은 사람들이 일상에서 AI의 유용함을 느낄 수 있도록 모바일 경험을 발전시키며, AI 경험의 대중화를 선도해 왔다"며 "갤S26 시리즈는 강력한 하드웨어를 기반으로 누구나 쉽고 직관적으로 AI를 사용할 수 있는 제품"이라고 말했다.
갤S26 울트라는 갤럭시 전용 프로세서인'갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대(Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy)를 탑재했다. 전작 대비 NPU 성능은 39%, CPU와 GPU 성능은 각각 최대 19%, 24% 향상됐다는 게 삼성전자의 설명이다. 갤S26 울트라는 새로운 방식의 구조로 설계된 '베이퍼 챔버(Vapor Chamber)'가 탑재돼 여러 앱을 사용하거나 고해상도 영상 촬영을 할 때도 안정적인 성능을 유지한다. 30분 충전시 최대 75%까지 충전이 가능한 초고속 충전 3.0을 지원한다.
갤S26 시리즈는 화질 개선 설루션인 'mDNIe(mobile Digital Natural Image engine)'가 탑재, 디스플레이를 통해 색감을 한층 섬세하고 현실감 있게 구현한다. 특히 갤S26 울트라와 갤S26+는 AI 기반의 이미지 프로세싱 기능인 '프로스케일러(ProScaler)'를 적용, 콘텐츠를 더욱 선명하게 한다. 카메라 성능도 강화됐다. 갤S26 시리즈는 전문 장비나 지식이 없어도 누구나 고품질 결과물을 얻을 수 있도록 촬영부터 편집, 공유가 가능하다.
갤S26 울트라는 2억 화소 광각과 5000만 화소, 광학 줌 수준의 10배 줌 망원 카메라에 전작비 더욱 넓어진 조리개를 탑재해 어두운 환경에서도 더욱 선명하게 촬영할 수 있다. 갤럭시 기기 최초로 전문가용 영상 제작을 위한 'APV(Advanced Professional Video)' 코덱도 지원한다.
어두운 밤 등 저조도 환경에 최적화한 '나이토그래피(Nightography)' 기능도 강화했고, 동영상 촬영시 흔들림을 보정해주는 '슈퍼 스테디(Super Steady)' 기능은 새로운 수평 고정 옵션이 추가됐다. 업그레이드 된 '포토 어시스트(Photo Assist)' 기능은 AI를 통해 편집 기능이 더욱 더 강력해졌다. 또, 텍스트로 변경하고 싶은 내용을 입력하는 방식의 편집을 지원한다.
갤S26 시리즈의 AI기능도 눈길을 끈다. 사용자의 요청에 응답하는 것을 넘어, 사용자의 맥락과 의도를 파악해 능동적으로 반응하는 사용자 맞춤형 갤럭시 AI를 지원한다. 새롭게 선보이는 '나우 넛지(Now Nudge)' 기능은 사용자에게 개인화된 맞춤형 제안을 제공한다. 사용자의 데이터를 기반으로 맞춤형 브리핑을 제공하는 '나우 브리프(Now Brief)' 기능이 한층 더 향상됐다. 업그레이드 된 '서클 투 서치(Circle to Search)' 기능은 사용자가 그린 원 안에 담긴 여러 요소를 한 번에 인식해 검색 결과를 제공한다.
빅스비(Bixby)는 더욱 강력해진 대화형 디바이스 에이전트로 업그레이드 됐다. 사용자는 빅스비와의 자연어 기반 대화를 통해 사용자가 필요로 하는 스마트폰 설정 등을 쉽고 빠르게 변경할 수 있다. 사용자는 설정 메뉴에서 빅스비 외에 '제미나이(Gemini), '퍼플렉시티(Perplexity)' 등 원하는 에이전트를 선택할 수 있고, 사이드 버튼을 누르거나 음성 명령으로 AI 에이전트를 호출할 수 있다.
한편 삼성전자는 3월 11일부터 '갤럭시 S26 시리즈'를 한국, 미국, 영국, 인도, 베트남 등 전 세계 120여개 국가에 순차적으로 출시한다. 국내 사전 판매는 2월 27일부터 3월 5일까지 7일간 진행된다.